Ranní komentář: USA do listopadových voleb další cla na Čínu snižovat nebudou

Po včerejší klidné seanci se dnes na finanční trhy vrací lehká nejistota. Pomáhají k tomu zprávy o tom, že americká cla na Čínu zůstanou v současné podobě i po podpisu první fáze obchodní dohody, a to minimálně až do listopadových prezidentských voleb v USA. Až po nich se pak bude rozhodovat o jejich případném snížení, které bude vázáno na to, jak Čína plní podmínky první fáze obchodní dohody. Indexy dnes lehce ztrácejí, i když jsou ztráty zatím relativně malé.

Dnes v USA dojde k podpisu první fáze obchodní dohody, který už ale bude spíše jen formalitou. Dopoledne pozor na britskou inflaci. Odpoledne se pak trhy zaměří spíše na další výsledky amerických společností a na začínající výsledkovou sezónu.

Dnešní fundamenty: