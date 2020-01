IIF - globální zadlužení ve 3Q19 dosáhlo 251 biliónů USD a dosahuje 322% celkového HDP

Podle statistik Institute of Internationa Finance (IIF) globální zadlužení ke konci 3Q19 dosahovalo v dolarovém vyjádření 253 biliónů USD , což je blízko absolutního maxima. Na konci 2Q19 to bylo 250,9 biliónu USD . Celkový výsledek odpovídá 322% globálního HDP Analytici IIF očekávají další růst zadlužování směrem k 257 biliónům USD ke konci 1Q20. Hlavním motorem růstu bude nebankovní sektor.Ke stále narůstajícímu zadlužení přispívají nízké úrokové sazby Co se týče zadluženosti vlád, tak na nové historické rekordy dosáhly ve 3Q19 dluhy USA a Austrálie, Čína obnovila růstovou trajektorii svého zadlužování. Vládní dluhy Číny dosahují 55% HDP země, celkové zadlužení pak 310%, což je jedna z vůbec největších úrovní v rámci celého rozvojového světa.