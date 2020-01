Viceguvernér Mora: Na ročním horizontu nevidím prostor pro snižování sazeb ČNB, základním scénářem stabilita či mírný růst

Viceguvernér České národní banky (ČNB) Marek Mora pokládá za nejpravděpodobnější scénář pro letošní rok stabilní či mírně vyšší úrokové sazby. Má za to, že současná inflace překračující cíl centrální banky není nic dramatického, uvedl pro ČT24 a přepisuje agentura Reuters.

ČNB na pěti minulých měnových zasedáních ponechala úrokové sazby beze změny, když váží mezi domácími inflačními tlaky a zahraničními nejistotami dopadajícími na otevřenou českou ekonomiku.

Spotřebitelské ceny v listopadu i prosinci meziročně rostly o více než 3 % a inflace tak překročila toleranční pásmo centrální banky. Členové bankovní rady včetně guvernéra Jiřího Rusnoka však považují tento vývoj za dočasný a nevyžadující bezprostřední utažení sazeb.

"Není to pro centrální banku žádná dramatická zpráva," uvedl Mora v pondělí večer v rozhovoru pro Byznys ČT24 s odkazem na údaje statistického úřadu z téhož dne, podle nichž meziroční růst cen v prosinci zrychlil na 3,2%.

"Nejpravděpodobnější varianta pro mě je něco mezi stabilitou a mírným zvýšením (úrokových sazeb). To znamená, že já bych neviděl ani v horizontu jednoho roku prostor pro snižování sazeb," řekl viceguvernér.

Příští měnové zasedání bankovní rady ČNB se koná 6. února, kdy budou mít její členové k dispozici také novou makroekonomickou prognózu centrální banky. Při rozhodování o možném zvýšení sazeb vidí Mora ve hře několik faktorů.

"Za mě, pokud dojde k tomu, že ty známky zahraničního oživení budou setrvávat, že zahraniční vývoj bude spíše optimistický, tak bych si dovedl představit, že bych se začal znovu přiklánět ke zvyšování úrokových sazeb a ten čistě český vývoj bych považoval za nějakou dočasnou epizodu," řekl.

"Nicméně je tam další faktor a to je kurz... ve chvíli, kdy kurz posiluje, v poslední době celkem svižně, tak to je samozřejmě zase faktor, který by mě v tom zvyšování sazeb brzdil, protože sám odpracuje to, co by měly udělat sazby," soudí Mora.

(Zdroj: ČT24, Reuters/Refinitiv)