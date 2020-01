Nejdelší americký akciový býčí trh v historii. Letos bude růst pokračovat, ale tak kolem 5%

Současný americký akciový býčí trh je jednoznačně nejdelší v historii. Trvá již téměř 11 let a za tu dobu index S&P 500 dosáhl zhodnocení včetně dividend ve výši přibližně 360 %! Přitom druhý nejdelší býčí trh ve 20. letech minulého století trval přesně 8 let. Dodejme, že na historickém maximu jsou momentálně také evropské akcie dle indexu STOXX Europe 600. Bude americký býčí trh pokračovat také v letošním roce?

Předně se musíme podívat na valuace neboli ocenění. Podle našich relativních valuačních modelů to nyní vypadá, že jsou americké akcie předražené o minimálně 30 %. Nemyslíme si, že by měly americké akcie nutně sletět prudce dolů pouze z valuačních důvodů, v historii totiž valuace nikdy nebyly spouštěčem výraznějších cenových pohybů.

Troufáme si nicméně odhadnout, že vzhledem k tomu, že jsou americké akcie jednoznačně nejdražší z celosvětového srovnání a v uplynulých letech měly zdaleka nejlepší výkonnost, měl by přirozeně přijít čas jiných regionů, jako jsou rozvíjejících se trhy (emerging markets) nebo Evropa, které v uplynulých letech relativně vůči USA výrazně ztrácely (navracení se k průměru / mean-reversion). Domníváme se proto, že by měla být v letošním roce relativní výkonnost amerických akcií výrazně horší.

Spouštěčem by mohl být fakt, že Fed na konci září obnovil program kvantitativního uvolňování (QE), byť jej tak Fed oficiálně nazývat nechce. Skutečnost je nyní ovšem taková, že rozvaha Fedu momentálně roste nejrychlejším tempem v historii. Tento velice pozitivní faktor by tak již po více než čtvrt roce měl být v amerických akciích zaceněn.

Z rozvinutých ekonomik je na tom momentálně americká ekonomika nejlépe, podle odhadů Fedu by se měl růst za čtvrtý kvartál pohybovat mezi 1,5-2,0 %. Tempo růstu eurozóny je sotva poloviční, o Japonsku ani nemluvě. I tento relativní faktor by již měl být po loňském růstu indexu S&P o 29 % v cenách amerických akcií zahrnut. Světová ekonomika i nadále mírně zpomaluje a americká ekonomika tak má prostor klesat z vyššího základu tempa růstu. Recesi momentálně v USA rozhodně neočekáváme, modely Fedu naznačují pravděpodobnost recese v průběhu následujících 12 měsících na přibližně 30 %, nicméně urychlení růstu velice pravděpodobně není na pořadu dne.

Problémem je navíc velice slabá meziroční dynamika korporátních zisků, která je momentálně mírně v minusu, korporátní zisky amerických korporací tedy klesají. Pro letošní rok se sice očekává obrat trendu, nicméně ten by neměl být nijak silný. Za celý rok by zisky neměly podle odhadů analytiků vzrůst o více než 5 %.

Celkově se proto domníváme, že by měly letos americké akcie performovat výrazně podprůměrně. Dividendy přinesou přibližně 2 %, zisky by měly přidat výše uvedených 5 %, nicméně valuace by měly jít jednoznačně dolů, neboť jsou momentálně na lokálních maximech. (Poznámka: celý akciový výnos = dividendový výnos + dynamika korporátních zisků + změna valuací) To naznačuje, že by se celkový výnos amerických akcií měl v letošním roce pohybovat jednoznačně do 5 %. Býčí trh by tak měl být pokračovat, ale žádná hitparáda to pravděpodobně nebude.



Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management a.s.