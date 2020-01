Bitcoin roste na listopadové ceny po novém závanu optimismu

Bitcoin se vyšplhal na nejvyšší úroveň od listopadu, a to díky debutovému obchodu s opcemi na tuto digitální měnu, který podpořil sentiment investorů.

Tato největší světová digitální měna přidala v úterý v asijském obchodování až 5,5 % těsně nad úroveň 8 574 USD. CME Group zobchodovala při svém debutu 54 opcí na bitcoinové futures. Širší Bloomberg Galaxy Crypto Index sledující koš digitálních měn včetně Etheru, XRP a Litecoinu se vyšplhal až o 5 %.

CME zahájila v pondělí obchodování opcí na bitcoinové futures na CME Globex kolem 15:00 UTC. Každý kontrakt vyjádřený v amerických dolarech, představuje pět bitcoinů a zúčtovává se centrálně, aby se zamezilo riziku protistrany. CME spoléhá na data několika velkých bitcoinových burz, aby přesně sledovala cenu bitcoinů.

"Předpokládalo se, že cena by se měla obecně pohybovat nahoru a spuštění skupinou CME pravděpodobně ještě přidalo plyn,“ řekl Vijay Ayyar, vedoucí obchodního rozvoje na singapurské kryptoměnové burze Luno. "Většina lidí si myslí, že by to mohl být začátek nového růstového trendu, zejména s tím, že v květnu přijde rozpůlení. “

Poslední rally je po širokém poklesu v srpnu rychlým růstem. Zisky zůstanou volatilní, pokud bitcoin nebude schopen překonat úroveň 9 500 USD, "což by znamenalo poprvé vyšší maximum," řekl Ayyar.

Vývoj ceny, tržní kapitalizace a zobchodovaných objemů na bitcoinu. Zdroj: CoinMarketCap.com

Bitcoin se po nestabilním roce 2019 vyšplhal v prvních dvou týdnech letošního roku téměř o 20 %, kdy předčasný optimismus investorů po oznámení kryptoprojektu libra společnosti Facebook ustoupil a dal přednost skepticismu a intenzivnímu dohledu regulátorů.



Toto odvětví dále usiluje o přijetí mainstreamem a očekává větší srozumitelnost ze strany tržních regulátorů, například ohledně bitcoinových ETF. Mezitím panuje široká debata o tom, zda nadcházející „rozpůlení“ (tj. plánované snížení množství vytěžených bitcoinů kvůli kontrole inflace) bude sloužit jako čerstvý vítr pro zisky.



Deriváty bitcoinů jsou k dispozici na několika kryptoburzách minimálně od roku 2014, ale CME byla jednou z prvních platforem, které nabízejí investorům regulované produkty. V prosinci 2017 poprvé uvedla své bitcoinové futures vypořádané v hotovosti.



Zdroj: Bloomberg, CoinDesk