Mnuchin (MF USA): Problémy Boeingu mohou snížit HDP až o 0,5%

Americký ministr financí Steven Mnuchin včera komentoval problémy Boeingu a jejich vliv na celkový vývoj HDP největší ekonomiky světa. Podle Mnuchina problémy leteckého výrobce mohou snížit celkovou bilanci americké ekonomiky v prvním pololetí tohoto roku a to v rozsahu až o 0,5% celkového HDP . To by ve vyčíslení odpovídalo cca 100 mld. USD . I tak by HDP největší ekonomiky světa měl v první polovině roku růst tempem 2,5%.Mnuchinův odhad patří mezi ty výrazně optimistické. Mnozí však jeho nadšení nesdílí s tím, že hlavní zásluhu na současném pozitivním vývoji mají především dozvuky Trumpovy daňové reformy, jež ovšem již doznívají. Analytici agentury Bloomberg například odhadují růst amerického HDP pouze kolem 1,8%.