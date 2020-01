Videokomentáře - technický i makro výhled

Na fundamenty to dnes bude chudší seance, o to více lze aplikovat technickou analýzu bez ruchu změny sentimentu při vyhlašování makroekonomických údajů.

Investoři po nezdařeném NFP reportu vyhlížejí další důležitá data ze Spojených států, která by upevnila jejich víru v silnou domácí (US) ekonomiku. Vše je ovšem zahaleno jedním z nejočekávanějším datem, kdy dojde k podpisu první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou. Do 15. 1. 2020 lze očekávat pohyb trhů spíše do strany a v případě holubičího tónu při podpisu dohody další růst akciových indexů.

Více ve videokomentáři technické analýzy níže...

Dnešní fundamenty

Ve 14.30 do trhů dorazí ze Spojených států pravděpodobně nejdůležitější fundament dneška, a sice index základních spotřebitelských cen (CPI). CPI se využívá k měření změn nákupních trendů, ale také inflace.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.