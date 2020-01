Vybíráte, co chcete studovat? Položte si pět zásadních otázek

Když člověk končí střední školu, slyší pořád: „Musíš si vybrat, co chceš studovat.“ Vás ale čeká ještě maturita, hlavu máte plnou změn, co přijdou vzápětí, a do toho musíte udělat jedno z nejdůležitějších rozhodnutí svého života. Kým a čím chcete vlastně být? Co chcete jednou dělat? A jak si vybrat, když vaše budoucí povolání dneska dost možná ještě ani neexistuje. Ano, nemáte to jednoduché.

Ať už bude závěr vašeho rozmýšlení jakýkoliv, z nabídky studijních programů na Masarykově univerzitě si určitě vyberete. Programy, které najdete přehledně na webu www.muni.cz/uchazeci, představují základ vašeho studia.

Trochu to připomíná počítačovou hru. Čeká vás dobrodružství a musíte si zvolit, s jakou postavou se do něj pustíte. Místo vlastností, jako je síla nebo obratnost, ale ladíte svůj studijní plán. Masarykova univerzita pro vás má jednu skvělou zprávu – z nabídky na MUNI si svou ideální kombinaci poskládáte snadno. Nejdřív je ale potřeba si položit několik otázek, a hlavně na ně najít odpovědi.

1. Co vás baví?

Zamyslete se hodně sami nad sebou. Co vás ve škole bavilo a co vám opravdu šlo? Jak si představujete svoji budoucnost a svůj život po studiu? Zeptejte se taky známých, kamarádů, v rodině nebo poradců ve škole – nemusíte za každou cenu dát na to, co říkají, ale není špatné znát názory ostatních. A hlavně vyrazte na prohlídku školy, je dobré vidět na vlastní oči prostředí, do kterého se hlásíte. Dny otevřených dveří na MUNI už začínají.

Když vybíráte, nezapomeňte si proto pořádně pročíst náplň studia včetně seznamu předmětů a dalších podrobností. Může se stát, že si člověk pod názvem studijního programu představuje něco trochu jiného, než co ho pak na místě opravdu čeká.

2. Kolik času na studium máte?

Pro čerstvé maturanty je ideální a nejběžnější prezenční forma studia. Při ní se svému vybranému studijnímu programu budete intenzivně věnovat celý semestr každý týden ve všedních dnech. Ve kterých a kolik hodin? To už bude hodně záležet na tom, jak si po zápisu sestavíte rozvrh.

Pokud už pracujete nebo máte v plánu všední dny trávit hlavně v práci, mohlo by vás zajímat i studium kombinované. Odehrává se v blocích několikrát za semestr a s prací se proto dá lépe skloubit. Ne každý studijní program se tak ale dá absolvovat. Jaká je nabídka opět zjistíte na www.muni.cz/uchazeci.

Dostáváme se k volbě studijního plánu:

3. Chcete být mistrem jednoho oboru, a přitom mít trochu volnosti?

Potom je vaší volbou jednooborové bakalářské nebo takzvaně dlouhé magisterské studium. Ať už je vaším vyvoleným programem medicína, právo, učitelství, sociologie, jazyky, přírodní vědy, sport nebo třeba ekonomie, svůj studijní plán si sestavíte z povinných a volitelných předmětů. Sami se ale rozhodnete, která zákoutí svého oboru prozkoumáte víc a která ponecháte raději někomu jinému. Každý absolvent tak může mít ve výsledku trochu jiný profil.

4. Chcete se stát opravdovým specialistou?

O skutečné odborníky je nouze. Některé studijní programy, proto nabízejí možnost jednooborového studia se specializací, která vám umožní ponořit se do hlubin vybraného oboru. Specializace navíc nemusí být v rámci konkrétního programu jen jedna. Na výběr jich můžete dostat hned několik. Příkladem je třeba studijní program Matematika, ve kterém si vybíráte ze čtyř specializací: Finanční a pojistná matematika, Modelování a výpočty, Obecná matematika a Statistika a analýza dat.

5. Chcete mít širší záběr?

Doba se neustále mění a není na škodu umět se přizpůsobit. Kombinaci dvou různých oblastí zájmu vám nabídne sdružené studium, v němž se jeden program stane vaším hlavním, ale obzory vám navíc rozšíří ještě program vedlejší. Můžete tak studovat disciplíny, které k sobě mají blízko, nebo naopak zabrousit do zdánlivě nesouvisejících oblastí. Nebudou vás při tom omezovat ani hranice fakult. Můžete tak studovat žurnalistiku a přidat si k ní třeba politologii, český jazyk a literaturu nebo třeba informatiku.

Co přesně lze kombinovat s čím, zjistíte v profilu každého studijního programu. Doporučené kombinace už prověřil čas a všechno v nich sedí, pokud jde o obsah i rozvrh. U těch libovolných už bude hlavně na vás, jak se vám podaří vše skloubit dohromady.

Zvláštní případ pak představuje učitelské studium, kde si namísto programů vybíráte dvě zcela rovnocenné aprobace.

Máte vybráno? Skvělé, můžete přejít do e-přihlášky, která vás finálním výběrem srozumitelně provede. Studium na MUNI je sice pořádná výzva, při podání přihlášky byste se ale zapotit neměli.

Do každého studijního programu můžete podat maximálně jednu přihlášku. Pokud ale konkrétní program nabízí víc studijních plánů (jednooborový, sdružený nebo se specializací), pak můžete zakliknout více variant a přiřadit k nim preference podle toho, co vás zajímá nejvíc. Kam se nakonec dostanete, bude záležet hlavně na tom, jak dopadnete přijímaček. Držíme palce.