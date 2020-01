Příprava nového programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem úspěšně pokračuj

„Jsem velmi rád, že se nám spolupráce na česko - rakouské hranici daří. Současný program úspěšně čerpá evropské prostředky a plní nastavené cíle. Díky řadě aktivních lidí zapojených v programu je příprava nového programu spolupráce pro období 2021 – 2027 v plném proudu. Věřím, že nový program bude zahájen co nejdříve po jeho schválení Evropskou komisí v roce 2021 ,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zděnek Semorád.Společného setkání se zúčastnili zástupci dalších dvou zapojených rakouských spolkových zemí a to pan Martin Pospischill za město Vídeň a paní Grabriele Lackner-Strauss za Horní Rakousko. Jednání se zúčastnili také velvyslanci obou zemí Ivana Červenková a pan Alexandr Grubmayer, z jejichž strany je program přeshraniční spolupráce dlouhodobě podporován.Cílem programů příhraniční spolupráce je dlouhodobě posilovat hospodářský a inovační potenciál společného pohraničí, podporovat jeho hospodářskou, sociální a územní soudržnost v evropském prostoru.V novém programu spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem období 2021 - 2027 zůstává role řídicího orgánu na rakouské straně , resp. na Úřadu vlády spolkové země Dolní Rakousko. Ministerstvo pro místní rozvoj bude nadále plnit roli Národního orgánu programu. Také programové území zůstává zachováno. Je vymezeno regiony NUTS III a bude pokrývat, tak jako v programu Interreg období 2014 – 2020 , území Jihočeského kraje Jihomoravského kraje , na rakouské straně opět příslušné regiony Dolního Rakouska, Horního Rakouska a město Vídeň.Nový program je připravován na principu partnerství, tj. s příslušnými národními, regionálními i místními orgány, jakožto i orgány EU. V současné době probíhají diskuse k tematickému zaměření programu, tak aby i v novém období program naplňoval co nejvíce požadavky a potřeby příhraničních regionů.