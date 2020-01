Trhy, včetně českého, sledují dění kolem Íránu, obchodní dohodu mezi USA a Čínou a blížící se výsledkovou sezónu

V nadcházejících dnech bude trh nadále sledovat dění kolem Íránu, podepsání první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou a výsledkovou sezónu. V případě Íránu snad nedojde k výraznějšímu vyhrocení situace. Tato povědomá černá labuť by mohla být překážkou v posunutí amerických akcií na další historická maxima. Pokud taková událost nenastane, měla by na akciích pokračovat pozitivní novoroční nálada. Tu by mělo dále podpořit faktické podepsání první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou, které je naplánováno na středu.

Výsledková sezóna v USA za 4Q bude odstartována velkými bankami. Celkově se neočekávají závratné výsledky za 4Q, ale trh se již upíná k roku 2020, kde by mělo přinejmenším dojít ke zmírnění negativního vlivu dodatečných cel mezi USA a Čínou.



Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na úterní spotřebitelskou inflaci CPI (oček. 2,4 po 2,1 % r/r), čtvrteční maloobchodní tržby (oček. 0,3 po 0,2 % m/m), páteční průmyslovou produkci (oček. 0,0 po 1,1 % m/m) a spotřebitelský sentiment univerzity Michigan (oček. 99,2 po 99,3 bodech m/m). V Německu budeme sledovat středeční HDP za rok 2019 (oček. 0,6 po 1,5 % r/r). V Číně se zaměříme na úterní obchodní bilanci, kde by měly exporty (oček. 2,5 po -1,3 % m/m) i importy (oček. 9,6 po 0,3 % m/m) vykázat rostoucí tendenci v dolarovém vyjádření, a dále páteční průmyslovou produkci (oček. 5,9 po 6,2 % r/r) a 4Q19 HDP (oček. beze změny 6,0 % r/r).

Zprávy z trhu

Druhý lednový týden byl ovlivněn geopolitickým rizikem. Konkrétně došlo k vyhrocení napětí mezi USA a Íránem. USA svým útokem na území Iráku zneškodnily čelního vojenského představitele Íránu, generála Sulejmáního. Írán odpověděl útokem na dvě americké vojenské základny v Iráku. Do hry vstoupil ještě pád civilního ukrajinského letadla na území Íránu, přičemž nakonec Írán přiznal odpovědnost za jeho nezáměrné sestřelení. Ke konci týdne se situace uklidnila a přinejmenším na povrchu se události stabilizovaly.

Ani geopolitické riziko nezabránilo americkým indexům k dosažení nových maxim. Index S&P 500 vykázal za týden +1,4 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 vzrostla o +0,4 % t/t. Domácí index PX vykázal růst o 1,1 % t/t na 1134 bodů.



Na domácím trhu z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Avastu (+6,4 % t/t na 150 Kč). Akcie společnosti jsou v posledních měsících silně v oblibě investorů poté, co zmizelo riziko prodejů podílů původních majitelů z řad private equity fondů. Navíc se v průběhu týdne přidávaly pozitivní komentáře od analytiků zahraničních investičních bank. Naopak největší pokles týdne předvedly akcie Kofoly (-2,5 % t/t na 278 Kč). Kofola oznámila drobnou akvizici výrobce ciderů v ČR. Spíše než tato informace, kterou vnímáme neutrálně, došlo k technickému posunu za poměrně zanedbatelných objemů.

Kofola

- Akvizice výrobce ciderů F.H. Prager

Společnost Kofola ČeskoSlovensko oznámila koupi českého výrobce ciderů a limonád F.H. Prager. Kofola získala ve společnosti 100 % akcií a akvizicí získala i receptury a výrobní technologie. Kofola zatím v segmentu ciderů nepůsobila. Společnost F.H. Prager působí na trhu 10 let a její roční tržby jsou cca 10 mil. Kč. Kofola má roční tržby cca 7 mld. Kč, jde tedy o velmi malou akvizici. Cena akvizice nebyla zveřejněna. Z našeho pohledu jde spíše o drobné doplnění nabídky nápojů Kofoly a zprávu hodnotíme neutrálně.



CME

- Svolání valné hromady na 27. února 2020

Společnost CME v pátek večer oznámila, že na 27. února 2020 svolává valnou hromadu akcionářů, na které bude hlasováno o spojení se společnosti TV Bermuda Ltd, kterou vlastní skupina PPF. V rámci fúze budou akcie typu A vyměněny za 4,58 USD. Valná hromada se uskuteční na Bermudách, kde je společnost CME registrovaná. Očekáváme, že návrh na spojení obou společností by měl být přijat.



Česká zbrojovka

- Zvažovaný vstup na burzu

Společnost Česká zbrojovka Group (CZG) uvedla, že zvažuje veřejnou nabídku akcií na Burze cenných papírů Praha. Výnos z nabídky akcií by byl jednou z možností, jak financovat rozvojové plány firmy. Mezi ty patří výstavba výrobního a distribučního sídla v americkém Little Rocku a dodávky zbraní pro americké bezpečnostní složky. Vedení společnosti však zatím neučinilo ve věci financování rozhodnutí. Média informovala o možném záměru firmy vstoupit na burzu již v září 2019.



Sazka a.s.

- Zvýšení tržeb meziročně o 12 %

Sázková společnost Sazka, která patří pod skupinu Sazka Group, za minulý rok zvýšila tržby o 12 % r/r na 14,8 mld. Kč. Největší podíl měla hra Sportka (6 mld. Kč) následovaná stíracími losy (4,2 mld. Kč), Eurojackpotem (1,9 mld. Kč) a hrou Šťastných 10 (1,1 mld. Kč). Růst tržeb zpomalil oproti předchozímu roku (20 % r/r v roce 2018), nicméně stále zůstává na solidní úrovni.



Makro

- Inflace v prosinci zrychlila na 3,2 %

Inflace v prosinci nečekaně zrychlila na nové 7leté maximum 3,2 % r/r (3,1 % v listopadu, oček. 3,1 %). Vůči listopadu se spotřebitelské ceny drobně zvýšily o 0,2 % m/m, hlavně kvůli zvýšení cen potravin (0,7 % m/m).

Za zrychlením celkové inflace nestál speciální faktor. Z inflace vypadl negativní příspěvek u pohonných

hmot, které na konci roku 2018 výrazně propadly a vytvořily nízkou srovnávací základnu, ale k celkové

inflaci přispívá řada faktorů (potraviny, energie, bydlení, služby) a inflační tlaky v ekonomice neklesají a

zůstávají silné.

Průměrná inflace za rok 2019 dosáhla 2,8 % (2,2 % v 2018), což je druhá nejvyšší úroveň za 11 let. Letos inflaci podpoří zvyšování spotřebních daní a průměrnou inflaci za 2020 očekáváme opět 2,8 %.

Poslední výsledky inflace určitě podpoří v bankovní radě debatu o potřebě dál zvyšovat sazby. Nadále očekáváme, že ČNB v únoru úrokové sazby (2,00 %) měnit nebude, i když část bankovní rady bude opět

hlasovat pro zvýšení sazeb.

- Maloobchodní tržby pokračovaly v růstu

Maloobchodní tržby (bez prodejů aut) v listopadu podle očekávání vzrostly o 2,9 % r/r. Sezónně očištěné tržby meziměsíčně vzrostly o 0,1 % m/m a meziročně byly vyšší o 3,7 % r/r (4,6 % v říjnu). Výsledky u neočištěných tržeb negativně ovlivnily kalendářní vlivy (-1 pracovní den v listopadu 2019). Po odhlédnutí od tohoto vlivu data potvrzují, že spotřebitelská poptávka zůstává velmi silná, dál roste ve všech rozměrech a zatím se výrazně neprojevuje mírné ochlazení spotřebitelského sentimentu. V listopadu tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6 % r/r (po sezónním očištění o 8 % r/r).

Celoroční růst maloobchodních tržeb letos čekáme na úrovni 4,7 % (5,0 % v 2018).

- Přebytek obchodní bilance v listopadu meziročně nižší

Obchodní bilance v listopadu skončila s přebytkem 10,2 mld. Kč (17 mld. v listopadu 2018), což zaostalo

za očekáváním (17 mld.). Nečekaně hluboce v listopadu klesl export (-6 % r/r), ovšem výrazně klesl i import (-4 % r/r). Tento vývoj táhl pokles vývozu strojů a aut (-6 % r/r). Pokles exportu se teritoriálně týkal hlavně partnerů v západní Evropě. Pro celý letošní rok směřuje bilance k přebytku kolem 145 mld. korun, tj. 2,6 % HDP (98 mld. v roce 2018).

- Nezaměstnanost v prosinci zvedly sezónní vlivy

Míra nezaměstnanosti na konci prosince podle očekávání vzrostla o 3 desetiny na 2,9 % (3,1 % v prosinci 2018). Za nárůstem nezaměstnanosti stály sezónní faktory. Z hlediska dosavadních trendů nadále pokračuje pnutí na trhu práce a ochlazení aktivity v průmyslu se zatím výrazně neprojevuje. Naopak 2 měsíce v řadě opět rostl počet volných míst (na 341 tis. z 339 tis. v listopadu). Následně na 10 volných míst připadá 6 uchazečů o práci. Průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok byla 2,8 % (3,2 % v roce 2018), letos čekáme podobný výsledek.

- Průmysl v listopadu výrazněji poklesl

Průmyslová výroba (očištěná o kalendářní vlivy) v listopadu klesla o 3,2 % r/r. Sezóně očištěná produkce

meziměsíčně klesla o 1,1 % m/m (-0,1 % v říjnu). Růst českého průmyslu několik měsíců v řadě balancoval kolem nuly, ale v listopadu výrazně klesl a projevil se předchozí negativní vliv ze zahraničí. Pokles byl plošný a týkal se všech klíčových oborů včetně výroby aut (-3 % r/r). Pozitivní signál přináší vývoj nových zakázek, které sice klesly o 3 % r/r (-5 % v říjnu), ale zakázky ze zahraničí meziročně zůstaly na stejné úrovni. Některé předstihové ukazatele v zahraničí ukazují jisté zlepšení a zmírnění poklesu.

Letos očekáváme mírně oživení průmyslu a růst kolem 1 % (0 % v roce 2019, 3 % v roce 2018).