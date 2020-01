Česká inflace korunu nerozhází, čeká se na vývoj v Evropě

Česká měna si v uplynulém týdnu zachovala předchozí zisky a držela se bez větších výkyvů poblíž úrovně EUR/CZK 25,25. Podpory se nedočkala od německých továrních objednávek, které zaostaly za očekáváními, příjemně naopak překvapila tamní průmyslová výroba. Index ekonomické důvěry dopadl téměř přesně v souladu s předpoklady a jen pod mírný tlak korunu dostala data o českém průmyslu, který vykázal poněkud razantnější meziroční pokles, než se očekávalo. Hádanka o tom, zda se evropská ekonomika začíná odrážet ode dna, ovšem definitivně vyřešena nebyla a přesouvá se tak do dalších týdnů. Mírné zisky koruně přinesl pondělní výsledek české inflace za měsíc prosinec, která dosáhla 3,2 %, čímž lehce překonala očekávání a navíc potvrdila, že cenová dynamika zůstává nad tolerančním pásmem České národní banky. Vzhledem k rétorice bankéřů i globálnímu vývoji nelze sice očekávat, že by na pořadu dne bylo zvýšení českých sazeb, nicméně minimálně mohlo dojít k utlumení případných spekulací na jejich snížení.

V nejbližších dnech nás bude zajímat inflace ve Spojených státech. Ta by měla v meziročním vyjádření stoupnout z listopadových 2,1 % na 2,4 % a její jádrová složka by pak měla stagnovat na úrovni 2,3 %. Zřejmě se tak jen potvrdí stanovisko tamní centrální banky, že dosavadní nastavení měnové politiky mělo své opodstatnění, a to navzdory vytrvalé kritice ze strany prezidenta Trumpa, který by úroky rád viděl výrazně níže. Podobně i ve středeční Béžové knize se pravděpodobně dočteme, že z pohledu Fedu se americká ekonomika vyvíjí nadále dobře a ani její vyhlídky pro nejbližší budoucnost nezavdávají důvod k větším obavám.

Z eurozóny přijdou data o průmyslové výrobě za listopad. Po nepříliš povzbudivých výsledcích z posledních měsíců se očekává alespoň mírný obrat k lepšímu, když by průmysl měl v očištěném vyjádření meziročně odepsat „pouze“ 1 %. Ačkoliv se to nejeví přímo jako důvod k oslavám, jednalo by se o nejlepší výsledek od května roku 2019. Útlum evropského průmyslu by tak měl pokračovat, ovšem se znatelně menší razancí, což lze přičíst uklidnění geopolitické situace na konci loňského roku. Ani z aktuálního výsledku nepůjde definitivně usuzovat na případný obrat v trendu, ovšem bude se jednat o další důležitý díl evropské mozaiky. Ať již průmysl dopadne jakkoliv, je krajně nepravděpodobné, že změní výhled na politiku Evropské centrální banky, která podle nás i na příštím zasedání nechá sazby beze změny.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.