Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2019

Patria.cz Vám přináší kalendář výsledkové sezóny nejdůležitějších firem, zařazených do akciového indexu S&P 100. Uvidíme, které společnosti překonají očekávání a které naopak zaostanou za odhady. Tituly vybrané v přehledu patří k výnamným hráčům na americkém trhu a kalendář zahrnuje období od 14. ledna do 31. března 2020. Uvedená data jsou platná k datu aktualizace článku a jejich zdrojem včetně odhadů zisku na akcii (EPS) je agentura Bloomberg.



Legenda: Typ - E - Expected (očekávané datum); C - Confirmed (potvrzené datum); Bef-mkt - před otevřením trhu; Aft-mkt - po otevření trhu.