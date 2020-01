The Economist: Zdá se, že oživení na čipech je na cestě

Pokud vás zajímá, jak rychle mikročipy prostupují světem, podívejte se na technologický veletrh Consumer Electronics Show (CES), který minulý týden ovládl Las Vegas. Na letošní akci bylo k vidění vše od televizorů s ultra vysokým rozlišením, „chytrých“ žárovek, exoskeletů s vlastním pohonem až po koncepční vozy, které umí jet do strany, a domácí roboty určené k donášení toaletního papíru. Každá z těchto módních spotřebních věciček je přestrojený počítač s vnitřnostmi z mikroprocesorů, paměťových čipů a plošných spojů.

— AFP news agency (@AFP) January 9, 2020

Odvětví, na kterém je vše z toho postaveno, ale v poslední době zažívalo krušné období. Společnost Future Horizons zabývající se analýzou čipového průmyslu počítá, že celosvětový prodej polovodičů se v roce 2019 snížil asi o 12 % na 410 miliard USD . Jihokorejský Samsung Electronics je největším světovým výrobcem paměťových čipů a v říjnu zaznamenal 56% pokles čtvrtletních provozních zisků. Dolů jej táhl špatný výkon čipové divize. To pocítila ostatně celá ekonomika – pětinu vývozu Jižní Koreje tvoří právě polovidiče, které klesaly 12 měsíců v řadě, částečně kvůli slabosti v tomto odvětví.

Nyní se zdá, že tento propad skončil. Samsung 8. ledna předpověděl ještě jeden pokles čtvrtletních zisků, ale již menší, než se očekávalo. Cena akcií firmy vzrostla. Cena paměťových čipů vzrostla. Akcie dalšího jihokorejského výrobce čipů SK Hynix za poslední měsíc nabraly kolem 20 %. Micron si vedl ještě lépe. Paměťové čipy tvoří asi třetinu prodejů polovodičovů, což průmysloví analytici považují za typické číslo v tomto průmyslu.

Nové zotavení odráží povahu čipů, kdy po hostině běžně následuje hlad. Zakladatel společnosti Future Horizons Malcolm Penn říká, že trh s mikročipy je navzdory svému technologickému charakteru stejně cyklický jako trh s vepřovým masem, sójovými boby nebo jinými komoditami. Když jsou časy dobré, výrobci čipů zvyšují kapacitu a přidávají továrny na špičkové technologie, které je drahé postavit, ale levné provozovat. To pomáhá nabídce dohnat poptávku. Aby vyvážili náklady, pokračují výrobci čipů v produkci a ceny klesnou. Když poptávka nakonec dožene přidanou kapacitu, cyklus začíná znovu. K této periodicitě jsou obzvláště náchylné paměťové čipy, které jsou vzájemně zaměnitelné.

Tyto vzorce umocňuje nebo potlačuje to, co se děje ve zbytku ekonomiky. Poslední propad, který začal v roce 2018, byl obzvláště hluboký, řekl Len Jelinek, polovodičový analytik u společnosti IHS Markit. Trh s paměťovými čipy se skládá ze dvou hlavních typů paměti, známými jako DRAM a flash. Jejich cykly jsou ne vždy synchronní, ale minulý rok byly. Automobilový průmysl, který se stal velkým spotřebitelem čipů, zažil nejhorší rok za deset let. Ostatní velcí kupci, zejména velcí operátoři datových center jako Google, Microsoft a Alibaba, omezili nákupy. Zahájení obchodní války mezi Amerikou a Čínou chuti po technologiích nepřidalo.

Zda bude odraz ode dna podobně silný, záleží na širších trendech. Hospodářský růst v Číně, která je velkým dovozcem čipů, ochlazuje. Americký býčí akciový trh je nyní nejdelším v historii, což vyvolává řeči o korekci. Američtí funkcionáři pracují na novém kole obchodních omezení, která by mohla tímto průmyslem otřást.

Ale pro ty, kdo mají silné nervy, se zdají být čipy dobrou dlouhodobou sázkou. Podkladem pro růst a pokles je nárůst poptávky, která v posledních zhruba 40 letech podle Penna dosahuje průměrně 8 % za rok. Výrobky tohoto odvětví se díky světovému hladu po čím dál větším výpočetním výkonu staly za poslední cyklus milionkrát silnějšími. Jako dva velké nové zdroje poptávky zmiňuje Jelinek sítě 5G a čipy přizpůsobené pro umělou inteligenci. Minulý týden Las Vegas překypovalo oběma.

Zdroj: The Economist