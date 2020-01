Letem světem: Český průmysl, německá ekonomika, americký trh práce a obchodní válka

Český průmysl poklesl v listopadu o téměř šest procent. Ale pokud zohledníme fakt, že v loňském listopadu byl nižší počet pracovních dní než předloni, tak se dostaneme k poklesu -3,2 procenta. A staťák ještě provede sezónní očištění a na konci má číslo -2,5 procenta.

To mi připomíná: „Dnes ráno klesla teplota tak hluboko, že jsme nemohli najít rtuť. Teprve po patnáctiminutovém usilovném zahřívání trubice dechem, vylezla na mínus padesát stupňů Celsia. Takový mráz je pro našince přímo vražedný. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na mínus 42°, což už se dalo vydržet…“

V listopadu pokračovalo zvolnění napětí na trhu práce v průmyslu: zaměstnanosti poklesla o 1,7 procenta meziročně a mzdy zvolnily růst na +3,6%. Nové zakázky poklesly o 2,9 procenta, ale ty zahraniční už jen o -0,5%.



I v dalších měsících lze očekávat nedobrá čísla za průmysl. Nicméně situace se bude postupně otáčet do kladných čísel. Z čeho pramení optimismus? Za prvé v minulém roce německou ekonomiku brzdila nejistota ohledně Brexitu. Ta skončila (minimálně do konce tohoto roku) a pozitivní vývoj je vidět i v číslech vývozů do UK a Irska (řada končí říjnem, ale listopadová čísla ukazují dramatický nárůst vývozů do EU, ale zatím bez rozkladu na jednotlivé země.





Za druhé, vývozní německá mašina se zadrhla = vývozy cca stagnují. Ale vývozy neklesají tak, jak by naznačovala výroba. Podobný obrázek jsme viděli v roce 2012, kdy tento nesoulad nakonec vedl k vyšší výrobě.



Data z amerického trhu práce: nezaměstnanost stabilní na 3,5%, počet nově vytvořených pracovních míst jen 145 tisíc, ale 3M průměr je 184 tisíc.



USA a Čína restartují společné pravidelně (2x ročně) ekonomické fórum. To už fungovalo, ale Trump jej zrušil se slovy, že obchodní válka je lepší.



Čtenářský deník

- Prodeje na krátko omezují pády cen: "We provide evidence suggesting that lifting of short-sale constraints reduces crash risk by constraining managerial bad news hoarding and improving corporate investment efficiency. The results of our study shed new light on the cause of stock price crash risk as well as the roles that short sellers play in monitoring managerial disclosure strategies and real investment decisions."

- Studená válka mezi námi: "Psychologové na amerických univerzitách položili skupině republikánů i demokratů jednoduchou otázku: Motivuje demokraty (republikány) více láska k Demokratické (Republikánské) straně, nebo nenávist k republikánům (demokratům)? Naprostá většina v obou stranách měla pocit, že je samotné žene především láska. Zároveň ale také pocit, že ty druhé motivuje především nenávist."

- Legalizace marihuany není tou nejlepší cestou ke snížení českého BMI

David Navrátil, analytik České spořitelny