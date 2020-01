Zemřelí podle příčin úmrtí v Ústeckém kraji v roce 2018 (vydáno 13.01.2020)

V průběhu roku 2018 zemřelo v Ústeckém kraji 9 338 osob, počet zemřelých se meziročně zvýšil o 166 osob (o 1,8 %), kdy mírnou převahu měli muži, kteří tvořili 51,5 % všech zemřelých. Z pohledu věkové skupiny převažovaly mezi zemřelými osoby ve věku 70-74 let (16,0 %), 75-79 let (14,0 %) a 85-89 let (13,5 %). Poslední jmenovanou věkovou skupinu těsně následovali obyvatelé ve věku 80-84 let (13,3 %). Nejvíce žen zemřelo ve věkové skupině 85-89 let (18,1 %) a 80-84 let (14,7 %). Muži naopak nejčastěji umíraly ve věku 70-74 let (18,1 %) a 65-69 let (15,3 %). Do jednoho roku od narození zemřelo na 1 000 živě narozených dětí 28 dětí, tzn. 3,5 ‰. Nejvyšší kojenecká úmrtnost byla vykázána v Karlovarském kraji (4,7 ‰), nejnižší ve Středočeském a Plzeňském kraji (1,6 ‰). Hodnota v našem kraji byla čtvrtá nejvyšší.

V přepočtu na 1 000 obyvatel zemřelo v Ústeckém kraji v loňském roce 11,4 osob. Tato skutečnost řadí náš region mezi osm krajů, ve kterých se úmrtnost pohybovala nad republikovým průměrem (10,6 ‰). Nejnižší úmrtnost v přepočtu na 1 000 obyvatel byla vykázána v hlavním městě Praze (9,5 ‰), naopak nejvyšší v Karlovarském kraji (11,8 ‰). Ústecký kraj obsadil svou hodnotou pomyslnou druhou nejvyšší příčku.

Nejčastější příčinou úmrtí v kraji jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, a to i přesto, že podíl těchto příčin úmrtí byl v loňském roce nejnižší od roku 2000. Z celkového počtu zemřelých těmto nemocem podlehlo 42,2 % osob (v celé České republice to 43,2 %), zatímco v roce 2000 to bylo 51,6 %. Vyšší podíl zemřelých na nemoci srdce vykazují dlouhodobě ženy (44,9 % žen zemřelých v roce 2018) než muži (39,6 % mužů zemřelých v předloňském roce). Více jak 39 % těchto úmrtí způsobily ostatní formy ischemické choroby srdeční, cévní nemoci mozku byly příčinou 22,1 % úmrtí a infarkt myokardu 8,4 % úmrtí.

Druhou nejčetnější příčinou úmrtí v kraji, stejně jako v České republice, jsou novotvary. V roce 2018 v Ústeckém kraji na nádorová onemocnění zemřelo 2 476 osob, tedy více než čtvrtina zemřelých (v České republice 25,0 %), přičemž z 98,6 % se jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary. Podíl zemřelých na nádorová onemocnění v našem kraji za posledních jedenáct let neklesl pod hranici 25 % (nejvyšší byl v roce 2008, a to 27,5 %). Vyšší podíl zemřelých na novotvary byl zjištěn u mužů (téměř 29 % zemřelých), v případě žen dosáhl 24,3 %. Z pohledu přesně specifikované příčiny se dlouhodobě jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary průdušky – bronchu a plíce (24 % zemřelých na novotvary). Druhou nejčastější příčinou úmrtí na novotvary byly zhoubné novotvary slinivky břišní, kdy zemřelo 185 osob, tedy 7,5 %, mezi třetí se pak řadily zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (158 osob, 6,4 %), za nimiž těsně následovala úmrtí na zhoubné novotvary tlustého střeva, které usmrtily 156 osob (6,3 %). Na zhoubné novotvary prsu zemřelo 133 osob (5,4 %) a např. na zhoubné novotvary konečníku – recta 2,9 % obyvatel z celkového počtu úmrtí na novotvary.

Příčinou řady úmrtí jsou také poranění, otravy a úmyslné sebepoškozování (sebevraždy). V důsledku tzv. vnějších příčin v roce 2018 v Ústeckém kraji zemřelo 483 osob, meziročně více o 14,5 %. Sebevraždou ukončilo život 91 osob (nejméně od roku 2000).

Stejně jako je tomu v Ústeckém kraji, tak i v okresech našeho kraje jsou nejčastější příčinou úmrtí nemoci oběhové soustavy, druhou pak novotvary a třetí nemoci dýchací soustavy. Výjimku tvoří okres Litoměřice a Teplice, kde třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek. Nejvyšší podíl zemřelých osob na následky nemocí oběhové soustavy byl v roce 2018 vykázán v okrese Děčín (46,5 %), nejnižší v okrese Ústí nad Labem (36,1 %). Na novotvary zemřelo v loňském roce nejméně osob v okrese Děčín a Louny (24,2, resp. 24,3 %), nejvíce pak v okrese Most (28,6 %).

