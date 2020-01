Trump má ve středu podepsat první fázi dohody o ukončení obchodní války; Tento týden startuje výsledková sezóna

S&P 500 a Stoxx Europe 600 opět posilovaly



Geopolitické napětí se uklidnilo



PMI na obou stranách Atlantiku pozitivně překvapilo



Německý export zpomaluje



15.1. by mělo dojít k finálnímu podpisu dohody první fáze o ukončení obchodního sporu



Startuje výsledková sezóna, nejdříve tradičně reportují velké banky



Inflace v ČR dosáhla 3,2%, zítra nás čekají americká čísla



Výhled



Americké futures i asijské indexy v zeleném teritoriu.

Obchodní válka

Donald Trump s nejvyšší pravděpodobností ve středu podepíše první fázi dohody o ukončení obchodní války. Toto dílčí příměří by mělo zastavit uvalování dalších cel a vést k navýšení nákupů amerických zemědělských komodit ze strany Číny.

Výsledková sezóna za 4Q

Velké banky odstartují zveřejněním svých zisků výsledkovou sezónu za poslední čtvrtletí uplynulého roku. Očekává se, že dojde k meziročnímu snížení profitů o 2%. Pokud tento předpokládaný scénář nastane, poklesnou zisky již čtvrtý kvartál v řadě, čehož jsme naposledy byli svědky mezi 3Q15 a 2Q16. Pokud by však zisky za 4Q19 překvapily a udržely se v kladném teritoriu, znamenalo by to další růstový impuls pro akciové trhy.

Inflace

Jádrová inflace ve Spojených státech by se měla udržet na hodnotě 1,3%. V České republice expandovaly ceny tempem 3,3%, čímž překonaly listopadovou dynamiku.

Ohlédnutí



Index S&P 500 minulý týden přidal 0,9%. Ve čtvrtek překonal tento benchmark své historické maximum (již po druhé v tomto roce). Stoxx Europe 600 posílil o 0,2% a rovněž osciluje okolo historických maxim. Euro proti USD minulý týden oslabilo o 0,2% na 1,112. Česká koruna minulý týden apreciovala na EUR/CZK 25,26 z EUR/CZK 25,34. Proti dolaru koruna oslabila na CZK/USD 22,71 před týdnem byla na CZK/USD 22,68.

Geopolitika – blízký východ

Obě strany nakonec krotily agresivní rétoriku. US zvažuje uvalení dodatečných ekonomických sankcí na Irán. Riziko ozbrojeného střetu se však významně snížilo. Ropa umazala své zisky. WTI propadlo pod hladinu $60/barel, neboli nejslabší úroveň od 9.12.

PMI

Kompozitní PMI v USA se meziměsíčně zlepšilo z 52,2 listopadu na prosincových 52,8. Stejný ukazatel překonal odhady i v eurozóně, kde skončil na úrovni 50,9 při očekávání 50,6. Za zlepšením stojí deeskalace obchodní války a robustní spotřeba domácností v obou regionech.

Německo - makrodata

Německé exporty propadly více, než se předpokládalo. Meziročně se zhoršily o 2,3%, zatímco trh očekával snížení o pouhých 0,9%. Na druhu stranu pozitivně překvapila průmyslová produkce ta v listopadu expandovala tempem 1,1%, což signalizuje první růst po dvou předchozích měsících poklesu. Maloobchodní tržby podtrhují výbornou kondici spotřebitelské poptávky největší ekonomiky eurozóny. V listopadu se tržby maloobchodníků zvětšily o 2,1%, zatímco trh očekával růst o pouhé 1%.

Týdenní makrokalendář



Zdroj: CYRRUS, Bloomberg