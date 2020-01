Maloobchodní tržby rostly, i prodejcům aut se dařilo

Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v listopadu meziročně vzrostly o 2,9 %. Celkové tržby včetně motoristického segmentu se ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku zvýšily o 2,7 %. Celkově maloobchodní tržby dopadly lehce nad očekáváním trhu. Byly negativně ovlivněny zejména o jeden pracovní den kratším měsícem ve srovnání s loňským rokem. Po očištění o tento vliv se tržby v maloobchodě reálně meziročně zvýšily o 3,7 %.



Tržby za prodeje a opravy aut v listopadu vyrostly o 3 %. To vidíme také na datech za registrovaná vozidla, která v listopadu zaznamenala v porovnání s říjnem nárůst. Tradičně se dařilo zásilkovým službám a internetovým prodejům, kde tržby meziročně vzrostly o 14,5 %. Spotřebitelé dále více utráceli zejména za počítačové a komunikační zařízení, výrobky pro domácnost a za výrobky pro sport, kulturu a rekreaci. Tržby za potravinářské zboží se zvedly jen o 0,2 %, spotřebitelé tak utráceli zejména za nepotravinářské zboží, útraty za pohonné hmoty meziročně mírně poklesly.



Domácnosti i nadále v nákupech povzbuzuje svižný růst mezd. Průměrná mzda by si celkem za uplynulý rok měla udržet dynamiku okolo sedmi procent. To je dáno pro spotřebitele příznivou situací na trhu práce, kde vládne i nadále extrémně nízká nezaměstnanost. Spotřebitelská důvěra se proto stále nachází na vysoké úrovni, ačkoliv v druhé polovině loňského roku mírně klesala. Strach ze zhoršení finanční situace je stále na nízké úrovni.



V souhrnu odhadujeme, že celkové maloobchodní tržby za rok 2019 by měly vzrůst o 3,4 %, bez prodejů a oprav aut by se jejich dynamika měla udržet lehce okolo 5 %. Letos by však zpomalující ekonomika měla postupně tlumit růst mezd i spotřebitelský sentiment. Růst celkových tržeb by měl zvolnit na 2,6 %.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.