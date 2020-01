Petr Dufek: Inflace dál nad trojkou, hlavním faktorem zůstává bydlení

Růst spotřebitelských cen zrychloval i v závěru roku. Spotřebitelské ceny v prosinci ve srovnání s listopadem poskočily o 0,2 %, a to především v důsledku dalšího zdražení potravin. Meziroční inflace sledovaná centrální bankou se dostala až na 3,2 %, tedy na úroveň kde byla naposledy před sedmi lety.



S výjimkou telekomunikací, respektive dlouhodobého zlevňování mobilů se zvyšovaly ceny napříč celým spotřebitelským košem. Hlavním inflačním faktorem nicméně dál zůstává bydlení a náklady s ním spojené. Extrémní zdražování je vidět v případě elektrické energie, která podle statistického úřadu byla v prosinci o 12,3 % dražší než před rokem. Svižně navíc rostly i další náklady na energie, vodu a nájemné. Bydlení celkem představuje asi 40 % současné inflace. Vedle toho čtvrtinu aktuální inflace vygenerovaly potraviny, takže jen tyto dvě – shodou okolností nejvýznamnější položky koše se postaraly o 2/3 celé inflace.





. S největší pravděpodobností přitom nepoklesne ani v následujících měsících, neboť se do ní začnou propisovat vyšší spotřební daně u cigaret a alkoholu A to je vlastně i důvod, proč by ČNB nemusela na aktuální růst spotřebitelských cen reagovat. Přece jen ceny energií – ovlivňované především zahraničními faktory, stejně jako ceny potravin lze zařadit mezi výjimky z inflačního cíle.