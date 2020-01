Pod taktovkou politiky

Rivalita mezi Spojenými státy a Čínou je dlouhodobá záležitost. Za poslední zhruba dva roky však ještě více eskalovala, a to zejména v oblasti obchodu. V americko-čínském obchodním sporu spojeném se cly, černými listinami a nepřebernou řadou názorů a komentářů, mírnějších či ostřejších, by měl být v tomto týdnu nastaven první pomyslný mantinel. Otázkou je, o jak významný posun půjde. Sázet na to, že budou vyřešeny všechny body konfliktu, by bylo bláhové.

Středa 15. ledna. To je den, kdy má být podepsána obchodní dohoda mezi USA a Čínou v tzv. fázi jedna. Z toho, co bude dokument obsahovat, víme o nezavedení dodatečných cel a snížení části stávajících. Vedle toho se v médiích objevily zmínky o řešení otázky duševního vlastnictví, transferů technologií, kurzové politiky, otevření čínských trhů a navýšení čínských nákupů u vybraného, především zemědělského, amerického zboží.

Vzhledem k tomu, že obchodní spor mezi dvěma mocnostmi patří dlouhodobě mezi největší rizika světových finančních trhů, samotný podpis spojený se zveřejněním veškerých detailů dohody představuje úlevu. A ta by dle našeho názoru nemusela nutně mít jepičí život. Byť nelze hovořit o vyřešení všech americko-čínských obchodních střetů, zůstává například téma čínských subvencí tamním firmám, které Trumpovi leží hodně v žaludku, nálada mezi oběma zeměmi by se mohla zlepšit díky nadcházejícím prezidentským volbám v USA.

Trump si jednoduše nemůže dovolit rozpoutat další spor spojený nejen s probuzením nejistoty zatěžující podnikatelský sektor, ale i s propadem amerických akciových trhů, které jen v posledním týdnu několikrát posunuly svá historická maxima. Jeho klíčovým úkolem bude udržet ekonomiku a trhy v relativně dobré náladě, aby si tak vytvořil silný pilíř, o který by se mohl během prezidentské kampaně opřít. Na druhou stranu, neznamená to, že by jednání o fázi dva nemohla již začít. Předpokládáme však, že nepříznivé zprávy se do médií budou dostávat jen těžko. Minimálně v případě, pokud by Trump neměl v rukávu eso v podobně řešení, které by mohl následně prezentovat jako svůj úspěch. Celkově ale věříme, že další fáze vyjednávání bude o poznání složitější než ta první.

Podpis dohody by pro trhy měl být pozitivní zprávou. Možnou vadou na kráse by se stále mohla stát eskalace konfliktu mezi USA a Íránem. Spojené státy se sice neženou do vojenského konfliktu, raději použijí další ekonomické sankce, situace v Teheránu je i tak značně nestabilní. To umocnilo přiznání íránských bojových sil k sestřelení ukrajinského dopravního letadla. Následovala vlna protivládních protestů, kterou Trump komentoval slovy „don’t kill your protesters“.

Na základě toho, co bylo zmíněno, by se aktuální obchodní týden měl nést primárně ve znamení politiky. Pozitivním faktorem by měl být podpis obchodní dohody, byť by dopad na trhy měl být spíše omezenější. O dosažení dohody se již delší dobu ví, čeká se primárně na konkrétní obsah. Rizikem pak zůstává americko-íránský konflikt, i když v jeho eskalaci v příštích dnech moc nevěříme.

Ekonomická data by mohla hrát spíše až druhé housle. Po lehké nespokojenosti z čísel amerického trhu práce, která byla zveřejněna v pátek, by mohly přijít o něco lepší, a to u inflace a maloobchodu. Zklamáním by ale mohl být americký průmysl. Na našem výhledu stability sazeb Fedu se ale nic nemění.

Na globálních devizových trzích pozorujeme od začátku roku další pokles volatility směrem k hranici 5 %. To společně s výhledem stabilní měnové politiky u hlavních centrálních bank podporuje strategii carry trade. Aktuální týden sice nahrává snížení rizikové averze, což by vedle rizikovějších měn mohlo podpořit i euro, fakt, že právě společná evropská měna je oblíbenou financovací měnou zmiňované strategie omezuje podle nás potenciál jejích zisků. Pohledem technické analýzy vidíme nejbližší rezistenci na 1,1188 EURUSD.

Vedle strategie carry trade se obchodníci můžou zaměřit i na korelace měn s akciovými trhy. Dobrá nálada by nahrávala například oslabení bezpečných přístavů, zejména japonského jenu. Ten se aktuálně obchoduje jen těsně pod rezistencí 109,73 USDJPY. Pokud by z USA přišla dobrá data, a nadto by se udržela risk-on nálada, nevylučujeme posun až k úrovni 110,00 USDJPY.

V případě koruny do hry vstoupí dnešní data, především inflace. Odhad trhu činí 3,1 % meziročně (ekonomický tým skupiny Roklen naopak předvídá zpomalení na 3 %). Takové číslo nad hranicí stropu tolerančního pásma ČNB by mohlo část trhu podpořit v sázkách na možné zvýšení sazeb. Z našeho pohledu je však pravděpodobnější úroková stabilita. Kurz koruny by tak měl v nejbližších dnech spíše dále konsolidovat nad hranicí 25,20 za euro.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1126 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,37 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1054 do 1,1129 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,26 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,22 až 25,30 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,68 až 22,86 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.