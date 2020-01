The Economist: Podaří se Číně naklonovat Teslu?

William Bin Li je tak blízko tomu, stát se klonem Elona Muska, jako jen Čína může být. Založil společnost na elektromobily NIO a je technologický nadšenec. Přestože to s memy neumí tak dobře, jako zakladatel Tesly, jeho zákazníci jej považují za rockovou hvězdu. NIO má hodnotu 4 miliard dolarů, což je zlomek velikosti Muskovy Tesly v hodnotě 75 miliard dolarů, ale ze všech 30 čínských start-upů na elektromobily je nejznámější. 30. prosince akcie NIO vzrostly o 54 %, když Li řekl, že produkce vystoupala ve čtvrtém čtvrtletí pravděpodobně na 8 000 vozidel z téměř 4 800 ve třetím. Během celého roku 2019 však ztratily téměř 40 %.

Po pravdě řečeno je Musk ve své kategorii sám. Ale Li má v jednom ohledu slušně našlápnuto. NIO je symbolem čínské ambice stát se centrem pro celosvětovou výrobu elektromobilů. V 21. století chce dominovat elektromobilům, stejně jako ve 20. století Amerika motorům s vnitřním spalováním. Jako taková by byla Čína přirozeným domovem budoucího „zabijáka Tesly“, jak během rozhovoru s Liem pro CBS v roce 2019 pojmenovali NIO.

Pokud se ale NIO snaží sesadit Teslu, jde na to zvláštním způsobem. Kopíruje některé aspekty obchodního modelu Tesly, díky nimž je přežití americké firmy neustálým zdrojem obav, jako například nehorázné výdaje na sofistikovanou technologii. To má za následek odpovídající díry ve výkazech o peněžních tocích. Pokud může něco zabít Teslu, bude to spíše její neustálý problém generovat hotovost, než její čínská konkurence se stejným problémem. Ironií osudu by to mohla být právě Čína, kdo nakonec zajistí Tesle zářnou budoucnost.

Ještě před nedávnem považovali NIO slibnějším hráčem z těchto dvou. Svůj byznys odstartovalo v roce 2014 na největším automobilovém trhu na světě, kde prodeje luxusních vozidel raketově rostly a kde stát a místní vlády rozhazovaly dotace kupujícím i výrobcům elektromobilů. Podpora rizikového kapitálu byla mohutná. NIO dodalo své první komerční auto ES8 SUV v roce 2018 za cenu vyšší než 70 000 USD. Krátce nato upsalo své akcie na newyorské burze cenných papírů, aby získalo peníze a navýšilo svůj mezinárodní profil, aby mohlo prodávat automobily po celém světě. Mezi jeho akcionáře patří i Baillie Gifford, manažer fondu se sídlem v Edinburghu, který je největším institucionálním investorem do Tesly.

Tchu Le z poradenské firmy Sino Auto Insights říká, že NIO snahami o zabití Tesly jen získalo. Nicméně by bylo unáhlené myslet si, že by mohlo předběhnout o 11 let starší firmu s obrovským globálním renomé a několika modely. Příjmy NIO se za rok 2019 odhadují přibližně na 1,2 miliardy USD a proti 24 miliardám dolarů Tesly jsou zanedbatelné. Přesto jeho kumulativní ztráty od začátku roku 2017 předčily ztráty Tesly. NIO přišlo s prostornými obchody s knihovnami, kavárnami a dětskými koutky, někdy přímo přes ulici od showroomů Tesly. Na rozdíl od Tesly však příliš neinvestovalo do továren, místo toho uzavřelo dohodu o výrobě se státním výrobcem automobilů JAC Motors.

Červnové snížení státních dotací na nákupy poškodilo sentiment investorů a vyvolalo obavy z nedostatku financí. NIO získalo ve třetím čtvrtletí 100 milionů dolarů od technologického gigantu Tencent, který je také jedním z jeho hlavních akcionářů. Podle nizozemské investiční společnosti Bernstein však NIO ve třetím čtvrtletí propálilo ještě více hotovosti a jeho čistý dluh činí 1,3 miliardy dolarů. NIO připouští, že potřebuje více peněz, má-li přežít další rok, a to i přesto, že jeho tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 22,5 % ve srovnání s předchozími třemi měsíci, a přesto, že 28. prosince představil své třetí SUV.

Druhý domov a nejasný kmotr

Dalo by se očekávat, že čínská vláda hodí NIO záchranné lano, místo toho podporuje Teslu. 30. prosince, v den rally na NIO, vyjely z šanghajské Gigafactory Tesly první Modely 3, každý za pouhých 50 000 dolarů. Přesto, že práce na této továrně začaly před méně než rokem, vyrábí již přibližně 1 000 aut týdně. O několik dní dříve získala tato americká firma na dokončení uvedené továrny v Šanghaji od čínských věřitelů finanční prostředky ve výši 1,3 miliard dolarů. Produkce v Číně umožní Tesle vyhnout se dovozním clům na svá vozidla. Navíc lokálně vyráběná auta mají rovněž nárok na dotace. Její akcie v posledních dnech vystoupaly na rekordní maxima, i když stále přetrvávají pochybnosti o její schopnosti zvyšovat objemy, marže a generovat hotovost. Kupodivu Tesla možná na obchodní válce vydělává. Čínská vláda doufá, že představí investici do Tesly, první plně cizí automobilky v Číně, jako symbol své otevřenosti.

NIO, přestože je čínské, tyto geopolitické výhody nenabízí a bez vlastních továren má menší páku při žádostech o státní podporu. Jak říká Michael Dunne, šéf poradenské firmě ZoZo Go, který jezdí Teslou, „NIO nemá v čínské vládě jasného kmotra“. Ve financování mu konkuruje řada nových start-upů, jako je například Byton, WM a Xpeng. Neexistuje žádná záruka, že přežijí všichni.

Na tomto napjatém trhu se kolo štěstěny může kdykoli zvrátit. NIO tvrdí, že by brzy mohlo oznámit nová opatření ohledně financování. Někteří analytici tvrdí že je nepravděpodobné, že by jej vláda nechala padnout, protože je symbolem čínských technologických ambicí.

Prozatím je však Tesla v opačné poloze. Dunne tvrdí, že Čína je vlastně Muskovi druhým domovem. Vládní ambice vhání Tesle do zad vítr, který v Americe postrádá, kde od 1. ledna nemohou její zákazníci požívat daňových úlev. Spotřebitelé milují značky luxusních automobilů, a tak hlavními konkurenty budou Tesle němečtí prémioví výrobci automobilů, nikoli ti čínští. Šikovné čínské ručičky mohou Tesle pomoci překonat „výrobní peklo“, kterým si prošla doma. A Čína může rychleji podpořit autonomní řízení než Amerika. Pro Muska by hlavní nevýhodou Číny mohlo být to, že Twitter, jeho oblíbený megafon, stojí za velkou firewallovou zdí. Ale pro Teslu to naopak může být požehnaná úleva.

A co na to analytik Patria Finance Branislav Soták?

"Poslední měsíce od zveřejnění výsledků za 3Q19, kdy Tesla překvapivě dosáhla na černá čísla, dokazují, jak moc důležitá je pro společnost Čína. I přes oslavné tanečky CEO Muska si ovšem nejsme jistí, zda bude budoucnost společnosti na aktuálně ochlazujícím čínském automobilovém trhu dostatečně růžová, aby ospravedlnila valuaci přesahující GM a Ford dohromady! Pokles čínského automobilového trhu přitom není exkluzivní záležitostí tradičních spalovacích motorů. Červnové krácení státních dotací mělo podobně jako jinde ve světě za následek prudký meziroční pokles i u elektromobilů, který kulminoval v říjnu na hodnotě -45 % yoy," uvádí analytik Patria Finance Branislav Soták.

Zdroj: The Economist