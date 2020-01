Změny ve zdravotnictví: Několik vyhlášek a novela zákona o léčivech - odškodnění po očkování, digitalizace receptů, dostupnější zubaři,

S počátkem roku 2020 vstoupila v platnost novela zákona o léčivech a hned několik vyhlášek spojených se změnami ve zdravotnické péči. Výrazná změna čeká hlavně samotné pacienty. Ti se mohou těšit na dostupnější zubaře, delší ordinační hodiny u praktických lékařů i širší nabídku služeb. Lékový záznam platí již od prosince roku 2019. Jedná se o krok k větší ochraně pacienta před případnou "kolizí" předepsaných léků nebo jejich duplicitami. Do lékového záznamu mohou nahlížet lékaři i lékárníci, záleží ale pouze na pacientovi, jestli jim to umožní. K vyjádření souhlasu či případného nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu slouží formulář, který za tímto účelem vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Formulář je možné stáhnout přímo na webu ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nebo na stránce www.lekovyzaznam.cz. Pacienti mají možnost rozhodnout, jestli dovolí lékařům a lékárníkům nahlížet do svého lékového záznamu, do 1. června 2020. Poté bude jejich záznam zdravotnickým pracovníkům zpřístupněný automaticky. I pak ale pacienti mohou vyslovit případný nesouhlas a přístup ke svému záznamu znemožnit. Od 1. ledna je v platnosti povinná digitalizace receptů. Listinné recepty je sice ve výjimečných případech stále možné vystavit, ve všech ostatních je však eRecept povinný. Výjimkou jsou recepty s modrým pruhem, vystavené ve vlastním zařízení pacienta, nebo pokud eRecept nejde vystavit kvůli technickým problémům.

Digitalizace receptů souvisí s lékovým záznamem pacienta, kde se eRecept automaticky zaznamenává a lékaři tak mají lepší přehled o již proběhlé léčbě, na základě které se mohou rozhodnout pro další.

Pacientům s roztroušenou sklerózou či nemocí, kterou provází chronická bolest (rakovina, AIDS), má ulevit novela zákona o léčivech, která slibuje 90% úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění, informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.





"Uvědomujeme si, že dnešní cena léčebného konopí může některé skupiny pacientů finančně zatížit, zejména ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Rozhodli jsme se proto pacientům přispět z veřejného zdravotního pojištění až 90 % prodejní ceny konopí v lékárně. Výše doplatku bude srovnatelná s doplatky u léků na chronická onemocnění," řekl Vojtěch.

Dostupnější by měli být i stomatologové. Nově zdravotní pojišťovny navazují úhradu na registrujícího stomatologa a navyšují počet základních výkonů, které jsou ve stomatologické praxi používány. Pro pacienty tak odpadne stres spojený s nemožností najít zubního lékaře, který by je přijal do péče.

Pojišťovny totiž budou hradit zákroky i u těch zubařů, u kterých není pacient zaregistrovaný. Zlepšit se má i péče o dětské pacienty, kterým je nově umožněno podávat sedativa, což péči o ně zubařům značně usnadní.