6 důvodů, proč a co studovat po třicítce

Je vám kolem třiceti a litujete, že nemáte vyšší dosažené vzdělání či lepší pracovní kvalifikaci? Omezuje vás to při hledání zaměstnání, a proto zvažujete další studium? Dostali jste se začátkem roku 2020 nový životní impuls a nevíte, jak s ním naložit? Jste-li žena, je klidně možné, že se nacházíte v době, kdy plánujete založení rodiny nebo jste již doma s malými dětmi na rodičovské dovolené a řešíte co dál, až budete muset znovu nastoupit do práce. Chcete-li se kromě rodiny, práce a zájmů vrhnout na další studium, může to pro vás být velkou výzvou. Možností, jak kompletně změnit svůj životní styl a dosavadní kariérní cestu.

Proč studovat, když vám je třicet a víc?

Jaký mají lidé po třicítce nejčastěji důvod k doplnění vzdělání? Většinou je to tíží už několik let, kdy litují, že vysokou školu tak nějak vlivem životních okolností nestihli nebo se po maturitě vydali na pár let do zahraničí a po návratu se jim do školních lavic znovu nechtělo. Za hranicemi si zvykli na solidní příjem a nechtějí o něj přijít. Nicméně, v dnešní době si mohou lidé zvolit třeba dálkové studium při práci.

Existují známé a dost otřepané fráze: „ Nikdy není pozdě“ nebo „Lepší pozdě než nikdy.“ Vypovídají o tom, že změnu v životě můžete udělat kdykoliv. A je jedno, jestli vám je třicet, čtyřicet, padesát nebo ještě víc…

Investice do vzdělání se vyplatí vždycky

Před tím, než se vrhnete na vyplnění přihlášky na vysokou školu, si pořádně rozmyslete, zda pro vás připadá v úvahu prezenční studium s klasickou každodenní docházkou, dálkové či kombinované studium. Variant je spousta, záleží jen na vás a vašich časových možnostech. Třeba je pro vaši kariéru navazující magisterské studium úplně zbytečné a postačí vám rekvalifikační kurz nebo školení s aktuálně platnými informacemi. Magisterské a doktorské studium je závazek na několik let, přitom rekvalifikace se dá zvládnout za několik týdnů.

Nezáleží na tom, jaký druh dalšího vzdělávání se vyberete, ale pojďme si říct 6 důvodů, proč o tom vůbec uvažovat.

1) Toužíte po změně

Mnoho žen, ale i mužů s rodinným životem přichází o iluze. Práce, děti, výlety s rodinou o víkendech – časem se koloběh dní dostává do všední rutiny. Dny ubíhají stále stejným tempem a mnoho lidí touží alespoň občas utéct ze zajetých kolejí. Studium tak může být skvělým způsobem, jak pár hodin denně lépe nahradit čas sledování televize a čtení nejnovější beletrie za něco jiného, možná i zajímavějšího, určitě však smysluplnějšího.

2) Chcete si rozšířit vědomosti

Stává se vám, že mladší generace mluví o něčem, čemu nerozumíte? Jste v určité oblasti úplně mimo? Nevíte co je to online marketing nebo se chcete profesně vrátit do oblasti účetnictví, ale vaše znalosti jsou zastaralé? To jsou pádné důvody na další studium.

3) Nechcete nechat mozek zdegenerovat

Kdysi jste se pohybovali v nejrůznějších oblastech a vždycky jste k nim měli co říct. Měli jste všeobecný přehled, o který jste po několika letech přišli. Máte pocit, že se vám ztrácejí mozkové buňky, a že váš mozek potřebuje nové impulsy ke stimulaci? Hodně lidí se postupem času stává autopilotem, kdy vykonávají věci automaticky a příliš o nich už nepřemýšlí. Dokažte sobe i svému okolí, že na to máte!

4) Zabodujte v práci

Poráží vás v práci ve znalostech mladší kolegové? Mluví lépe cizí řečí, rozumí novým technologiím a mají tak větší šanci na povýšení a lákavější finanční ohodnocení? Přihlaste se na studium dalšího jazyka do víkendových či večerních kurzů, a překvapte v práci celý tým vaší plynulou angličtinou, němčinou či francouzštinou.

5) Buďte vzorem svým dětem

Smějí se vám vaše děti, když neumíte najít na internetu potřebnou informaci? Mluví na vás cizími výrazy, které vám nic neříkají? Ukažte svým dětem, které se do učení moc nehrnou a považují školu za zbytečnou, že další studium má smysl. Zvláště pokud vám tvrdí, že je vysoká škola příliš náročná. Buďte pro své potomky vzorem a motivujte je k lepším výkonům.

6) Splňte si svůj sen

Další vzdělání třeba pro svůj život vůbec nepotřebujete. Jedná se spíš o sen, který už máte řadu let. Zajímá vás počítačová grafika, chcete umět obstojně anglicky, láká vás fyzika, chemie nebo účetnictví. Pokud si přejete v určitém oboru zdokonalit už mnoho let, je škoda to nevyužít. Neplňte si sny skrze svoje děti, ale vrhněte se do učení sami. Třeba nakonec váš koníček proměníte v odborný a budete se mu věnovat i profesně.

Nedávno jsem narazila na pravdivou myšlenku: „Mladší už nebudeme, ale chytřejší být můžeme!“

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová