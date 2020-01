Vadné bankovky: 11 chyb na bankovkách, které vám mohou vydělat i statisíce.

Existuje mnoho způsobů, jak se může pokazit bankovka při tisku. Některé chyby jsou spíš ojedinělé - na těch můžete vydělat opravdu pořádný balík. Jiné jsou poměrně běžné, ale i za ty vám sběratel mnohdy zaplatí několikanásobek jejich nominální hodnoty. Podívejte se na přehled možných vad při tisku a zjistěte, zda se ve vaší peněžence také neskrývá poklad.

I tiskaři jsou jenom lidé, a tak se často stává, že se do oběhu dostávají bankovky, které jsou vadné. Může se tak stát, že se vám do rukou dostane platidlo, které vypadá, jako by ho někdo polil kávou nebo mu chybí značná část potisku. V takovém případě si nemusíte zoufat, že je vaše bankovka znehodnocená. Ba naopak - jsou vady, za něž jsou sběratelé ochotni platit zlatem.

Na některé chyby, které mohou při tisku nastat, se můžete podívat v následujícím přehledu. Rozsáhlejší seznam, který obsahuje i vady eur či českolovenských bankovek, najdete na webu papirovaplatidla.cz.