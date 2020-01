Důchodová reforma: Maláčová představila verze reformy důchodů: Spravedlivou, technickou a úspornou.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila tři varianty důchodové reformy. Současný systém důchodů totiž za pár let přestane být udržitelný. Jeden ze scénářů Maláčová nazvala spravedlivým, další technickým a poslední úsporným. Podívejte se, jak by jednotlivé varianty měly fungovat.

I po reformě bude mít důchodový systém stejnou základní architekturu, jako tomu bylo doposud. První pilíř se ale rozdělí na dva - nultý a první. Nultý pilíř bude tzv. základním důchodem, který bude zajišťovat minimální částku, kterou dostane každý starobní důchodce.

První pilíř bude zohledňovat zásluhy. V rámci kariéry se budou oceňovat zejména vyšší příjmy nebo například delší doba, kterou člověk strávil v pracovním procesu. V potaz bude brát i péči o děti či nemohoucí členy rodiny.

Na to, jak by měly fungovat jednotlivé varianty, se můžete podívat v přehledné tabulce nebo v následujícím přehledu, kde je detailně popsán každý z návrhů.

Podívejte se také: Jak vysoký bude váš důchod při výplatě 20,25,30 nebo 40 tisíc Kč?

Spravedlivá varianta

Cílem této varianty je především omezit chudobu seniorů. Předpokádá se zavedení úplně nového důchodového systému, současně s ním se ale musí začít připravovat i nový daňový systém. Tato varianta je totiž velmi nákladná.

Uvádí se, že v současnosti žije v chudobě 21 % seniorů. Při zavedení spravedlivé varianty by k roku 2040 mělo žít v chudobě už "pouze" 16 % penzistů. Základní důchod by měl tvořit 30 % současné průměrné mzdy, tj. 10 500 korun. Podle Maláčové se tak výrazně sníží nerovnost mezi příjmy pracujících lidí a důchodců.

První rok reformy se průměrný důchod ve všech deseti hlavních příjmových skupinách mužů i žen zvýší. Oproti současnému důchodovému systému bude v roce 2040 i v roce 2060 o 15 % vyšší.

Spravedlivá varianta počítá s bonusem na dítě, který v současnosti neplatí a v ostatních návrzích reformy není. Výše bonusu je stanovena na 500 korun. Tato varianta zároveň bude oceňovat péči o děti a závislé osoby - takový důchodce by bral 100 % předchozího výdělku před touto péčí, anebo 100 % průměrné mzdy, což finančně vychází lépe.

Ocenění výše výdělku bude stejné jako doposud, navíc se ale bude brát vpotaz i počet let práce. Za každý rok nad 41 odpracovaných let bude bonus ve výši 240 korun.

Technická varianta

Tato varianta technicky překlápí stávající důchodový systém do nové architektury. I u tohoto návrhu je potřeba změnit daňový systém, a to do pěti let od zavedení důchodové reformy.

Technická varianta omezuje chudobu seniorů jen částečně. V roce 2040 by mělo v Česku žít 22 % chudých seniorů, což je o jedno procento víc než v současnosti. V roce 2020 by základní důchod v nultém pilíři tvořil 30 % průměrné mzdy, tj. 10 500 korun. V roce 2070 by to bylo ale už jenom 8 710 korun, to znamená 25 % průměrné mzdy.

Oproti současné variantě tak sice dojde k navýšení, ale pouze lehkému. V roce 2020 by to bylo o 3 %, v roce 2040 o 5 % a v roce 2060 o 2 %. Průměrný důchod se v prvním roce zvýší ve všech deseti hlavních příjmových skupinách jen u žen, u mužů to budou pouze dvě skupiny z deseti.

Péči o děti a závislé osoby tato varianta oceňuje také jenom částečně. S žádným bonusem na dítě nepočítá, ale za péči bude důchodce alespoň dostávat 100 % předchozího výdělku nebo průměrné mzdy.

Výše výdělku se bude oceňovat stejně jako doposud. Negativem tohoto návrhu je, že není výhodný pro zaměstnance s dlouhými pracovními kariérami, kterými jsou zpravidla muži. Za více odpracovaných let žádný bonus nebude.

Úsporná varianta

I tato varianta počítá s překlopením stávajícího systému do nové architektury. Výhodou oproti předchozím variantám je, že se nezmění daňový systém. Celkově se sníží náklady celého důchodového systému - cenou za to ale budou nižší penze.

Průměrný důchod se totiž v prvním roce zvýší jen u jedné z hlavních příjmových skupin, a to pouze u žen. U všech ostatních se důchody dokonce sníží. Základní důchod bude činit 7 740 korun, tj. 22 % průměrné mzdy. Oproti aktuálnímu stavu se tak v roce 2020 zvýší o 1 %, v roce 2040 a 2060 ale bude o 8 % nižší než v současnosti.

Nerovnost mezi příjmy pracujících lidí a důchodců při této variantě vzroste a podíl seniorů žijících v chudobě bude v roce 2040 neuvěřitelných 28 %, tedy o 7 % vyšší než nyní.

Bonus za dítě, kterým se pyšní spravedlivá varianta, tento návrh nezahrnuje a za péči o děti a nemohoucí osoby se systém odmění "jen" 80 % předchozího výdělku nebo průměrné mzdy. Ocenění výše výdělku bude stejné jako doposud a vyšší počet odpracovaných let bude bez bonusu.

"Varianty, které představujeme, kladou různý důraz na základní principy spravedlnosti a finanční udržitelnosti. Všechny scénáře jsou technicky proveditelné. Jsem si jistá, že jsou dobrým základem pro budoucí politická jednání," uvedla ministryně práce Jana Maláčová.

Debaty budou zřejmě rozsáhlé - před vládou totiž stojí těžké rozhodování. Při první variantě stát zajistí důchodcům důstojnější život a odmění je za jejich pracovní nasazení i výchovu dětí. Tvrdě ale dopadne na pracující lidi, kterým se zvýší odvody, aby byl takový systém ufinancovatelný.

Třetí, úsporná, varianta znamená nižší zátěž pro daňové poplatníky, důchodci ale od státu dostanou daleko nižší podporu a těm, kteří do důchodu nevstoupí s úsporami, rapidně klesne životní úroveň.

Reforma ale přijít musí - to uznala i ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní je současný systém udržitelný zhruba do roku 2030.

Více: Peníze na důchody nebudou už za pár let, varuje ministryně Schillerová. Důchodová reforma je hlavní prioritou vlády

Vyjádření Aleny Schillerová k důchodové reformě