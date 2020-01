Největší věc v technologiích není na veletrhu ve Vegas

Napjatě sledovaná výroční přehlídka osobních spotřebičů a dalších přístrojů, která se tento týden koná v americkém Las Vegas, se pozvolna chýlí ke konci. Podle Bloombergu ale stojí za to uvažovat o něčem, co není úplně intuitivní: Venture investoři už nemají spotřebitelské technologie tak rádi jako kdysi, napsala agentura Bloomberg.

Podle údajů společnosti PitchBook, sesbíraných pro Bloomberg, přilákaly firmy specializující se na firemní software a na služby pro firmy loni 30,42 miliardy USD. To je o třetinu víc, než kolik z venture peněženky odešlo do firem orientujících se na spotřebitelské technologie. Ty tak loni přilákaly 23,26 miliardy USD, o čtvrtinu méně než v roce předešlém. Poprvé za minimálně pět let se tak stalo, že firmy orientující se čistě na firemní sektor (enterprise) vyrvaly z rukou venture dobrodruhů víc kapitálu než spotřebitelské technologie.

To samé lze říci i o investorech. Také jejich přístup akciím enterprise firem byl vřelejší. Třeba akcie Zoom Video Communications, která poskytuje konferenční služby za využití cloud computingu, se od dubnové primární veřejné nabídky skoro zdvojnásobily. Společnost pro kybernetickou bezpečnost Crowdstrike Holdings je od červnového debutu o skoro dvě třetiny nahoře.

Ne tak dobře se dařilo napjatě očekávaným IPO spotřebitelských firem. Poskytovatel alternativní taxislužby Uber Technologie ztrácí od červnového debutu zhruba třetinu. Možná nejvíce odstrašujícím případem je pak WeWork, jejíž plány na vstup na burzu na podzim za dramatických okolností zkrachovaly.

Přijetí k veřejnému obchodování na burzách není jedinou věcí, která žene investice nahoru. Do sektoru enterprise, který není tak přeplněný stávajícími průmyslovými titány, zamířili někteří z nejtalentovanějších podnikatelů. A přesně to venture investoři vědí.

Ve spotřebitelském světě je známo, že velké firmy kupují nebezpečné start-upy, nebo se je snaží vystrnadit. Oba výsledky znamenají, že podnikatelé, kteří se dostali do hledáčku gigantů, nebudou nikdy řídit větší nezávislé firmy. Některé velké enterprise firmy podle tohoto scénáře jedou také. Třeba SAP nebo Salesforce.com mají chronickou pověst firem žíznících po akvizicích. Zakladatelé enterprise firem si ale často uchovají takovou míru svobody, že odmítnou nabídky ke koupi. Nemají přitom takový strach, že je větší společnost porazí.

Společnost pro cloud monitoring Datadog na příklad shodila se stolu nabídku od Cisco Systems, a to jí chybělo jen pár dní do IPO. Vývojář komunikačních platforem pro komunikaci v reálném čase Slack Technologies pořád roste, i když Microsoft už roky tlačí svou vlastní odpověď na kancelářské textování s názvem Teams.

Pomáhá i to, že špičkový firemní software vyžaduje takový stupeň specializace, který může být náročné zopakovat. Zákazníci v sektoru enterprise jsou navíc stále ochotnější spolupracovat se start-upy, což trochu škodí reputační výhodě, kterou mají velké značky, když vypustí konkurenční produkt.

Bližší pohled na to, jak zakladatelé uvažují, může poskytnout Oleg Rogynskyy, jehož společnost pro byznys analýzu People.ai je druhý enterprise startup, který založil. Jeho kariéra se mohla ubírat směrem ke spotřebitelského sektoru, kdyby pokračoval ve svém prvním byznysu, na který dostal peníze. Byl to feed pro fotografie a Rogynskyy ho založil v roce 2007, kdy byl ještě na střední škole. Možná se z něj mohl stát Instagram, ale možná některý z bezpočtu mnohem méně lukrativnějších start-upů pro sdílení fotek.

Skok do sféry enterprise byl dobrý nápad, říká nyní Rogynskyy. Firmy z tohoto ranku mohou podle něj snáze vyrůst na úroveň 100milioných tržeb (v dolarech) a dostat se na burzu dřív než jejich protějšky ze spotřebního ranku, ačkoli mohou vytřískat méně kapitálu během IPO. „Výsledky jsou menší,“ říká. „Ale šance větší.“