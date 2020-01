7 tipů, jak ušetřit v rodinném rozpočtu

Nelíbí se vám vaše měsíční výdaje? Máte pocit, že nic nenaspoříte? Zkuste to v letošním roce změnit. Přinášíme 7 tipů, jak lze v rozpočtu ušetřit.

1. Sepište příjmy a výdaje

Než se pustíte do utahování opasků, musíte vědět, jak na tom s financemi jste. Udělejte si soupis příjmů a výdajů. Stačí vám k tomu excelovská tabulka. Sepište všechny příjmy domácnosti. Výdaje začněte psát od těch nezbytných – bydlení, splátky, školné či obědy pro děti, dále benzín, kroužky, a tak dále. Obvykle se vždy dá najít něco, kde ušetřit můžete, byť by to znamenalo pár korun.

2. Nakupujte podle jídelníčku

Víte, kolik utratíte za jídlo? Zkuste si několik měsíců vést podrobný přehled toho, co kupujete. Uvidíte, že dokážete na jídle ušetřit. Pozor, ne na kvalitě. Ideální je udělat si týdenní jídelníček a pak vyjet na velký nákup. V týdnu maximálně dojděte dokoupit ovoce, zeleninu nebo pečivo.

3. A co energie?

Část rozpočtu ukrajují energie – elektřina, plyn, voda a další. Oslovte svého dodavatele, zda pro vás nemá cenově zajímavější řešení. A pokud ne, poohlídněte se u konkurence. Pro začátek vám mohou pomoci i srovnávací portály jako usetreno.cz.

4. Nejezděte všude autem

Bez auta se dnes spousta lidí neobejde. Zejména z vesnic se do práce dojíždět musí. Ve velkoměstech je ale úspornější a často časově efektivnější jezdit MHD.

5. Využívejte půjčovny a bazary

Potřebujete nářadí na jednorázovou opravu? Vyzkoušejte půjčovnu. Fungují třeba při hobby marketech jako je Hornbach. Jedete jednou za zimu na hory? Nemá smysl vybavení kupovat, nebo alespoň ne nové. Podívejte se po nabídce použitého zboží. A pokud vás lyžování chytne, kupte si vybavení na další sezónu na jaře. Posezónní slevy se vyplatí.

6. Choďte na SWAP

Chcete doplnit šatník? Než se vydáte do obchodů, podívejte se, zda se ve vašem okolí nekoná SWAP. Akce, na kterou něco donesete a odnesete si to, co potřebujete. Peníze netřeba. Swap není jen o oblečení, můžete měnit hračky, knihy, doplňky domácnosti, záleží na zaměření akce. Často tu narazíte na krásné nadčasové kousky.

7. Optimalizujte finanční produkty a telefonní tarif

Dost peněz nám utíká kvůli nesprávně nastaveným pojistkám či telefonu. Přesvědčte se, že za povinné ručení, pojištění, hypotéku a další finanční produkty neutrácíte zbytečně. Ideální je využít služeb finančního poradce. On se na trhu vyzná a dokáže vám nabídnout zajímavé řešení.