Kryptomeny: Digitálne meny klesajú vďaka deeskalácii napätia na Blízkom východe

Kryptomeny rastú vďaka napätiu na Blízkom východe

Litecoin sa blíži k dolnej hranici horného kanála

Pripraví nový čínsky zákon cestu pre kryptomenu podporovanú štátom?

Keď sa pozrieme na graf Bitcoinu, môžeme si všimnúť, že neistota a obavy súvisiace s konfliktom medzi USA a Iránom spôsobili prudký nárast cien BTC. Zaujímavým faktom je, že cena Bitcoinov na niektorých iránskych burzách v jednom okamihu prekročila 24 000 dolárov! Kapitalizácia celého trhu s kryptomenami sa počas nedávneho napätia na Blízkom východe zvýšila približne o 25 miliárd dolárov.

Zdroj: xStation5

Bitcoin začal rásť vďaka napätiu na Blízkom východe a prvýkrát sa vyšplhal k oblasti 8400 dolárov od novembra 2019. Pohyb smerom nahor bol zastavený na 50% úrovni Fibo. Ako sa situácia začala upokojovať, najpopulárnejšia kryptomena začala klesať a skĺzla pod psychologickú hranicu 8000 dolárov. Na druhej strane sa na grafe Bitcoine vytvoril vzor hlavy a ramien. Teoreticky by takýto vzor mohol viesť k poklesu k úrovni 7000 dolárov.

Zdroj: xStation5

Po prechode na graf Litecoinu je možné si všimnúť, že Altcoin sa od polovice decembra obchodoval vo vzostupnom kanáli. Litecoin v súčasnosti testuje dolnú hranicu kanála. Ak by sa kryptomena pohybovala pod spomínanou líniou a dostala by sa pod dolnú hranicu štruktúry Overbalance (43 USD), mohlo by dôjsť ku krátkodobému zvráteniu trendu. V takom prípade by úroveň na hladine 39 dolárov slúžila ako prvá podpora. Na druhej strane, ak sa nepodarí preniknúť pod rozsah kanála, môže sa cena odraziť smerom k lokálnemu maximu na hladine 48 USD.

Správy zo sveta kryptomien

Nová čínska regulácia týkajúca sa správy kryptografických hesiel vstúpila do platnosti 1. januára. Nariadenia stanovili normy pre uplatňovanie kryptografie a správy hesiel a následne znížili zraniteľnosť Číny v kybernetickom priestore. Normalizácia sa môže považovať za pokus pripraviť pôdu pre kryptomenu podporovanú štátom. V súčasnosti sa Čína považuje za lídra v tejto oblasti a očakáva sa, že bude prvou krajinou, ktorá vydá svoju vlastnú štátnu digitálnu menu.