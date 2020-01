Jak se vedlo komoditám ve stínu napětí na Středním východě

Zpráva COT týkající se týdne končícího 31. prosincem ukázala průběžnou akumulaci spekulativních dlouhých pozic. Po rekordním srpnovém propadu dosáhla čistá dlouhá pozice 24 termínovaných kontraktů na komodity svého 18měsíčního maxima. V neposlední řadě se nakupovaly drahé kovy a energie, než obnovené napětí na Středním východě znovu vyhnalo jejich ceny vzhůru.

Zájem hedgeových fondů o nákup komodit se od srpna, kdy čisté dlouhé pozice u 24 futures dosáhly rekordního minima pouhých 38 tisíc lotů, znovu rapidně zvýšil. Rozdmýchalo jej hlavně obnovení rozhovorů mezi Čínou a USA, které vedlo v prosinci k první fázi dohody. V neposlední řadě v zemědělském sektoru, kde se čistá pozice přehoupla ze srpnových 607 tisíc lotů v krátkých pozicích na současných 247 tisíc lotů v dlouhých.



Kupci se soustředili zejména na surovou naftu, zlato, sojové boby a pšenici. V měkkém sektoru začalo vybírání zisků poté, co káva a cukr ztratily část toho, co začátkem prosince nabraly.



Hedgeové fondy měly před koncem roku zájem o nákup ropy. Důvodem bylo rozhodnutí skupiny OPEC+ pokračovat v průběhu prvního čtvrtletí ve snižování produkce, které padlo 6. prosince. V této době stouply kombinované čisté pozice v ropě Brent a WTI o 44 % na 694 tisíc lotů, tedy 694 milionů barelů. Jedná se o největší sázku na trvalý vzestup cen ropy od loňského dubna. Vzhledem k tomu, že slouží jako globální benchmark, mají fondy i nadále největší zájem o ropu Brent a využívají zvýšené výnosnosti rolování (backwardation) pomocí držení a rolování dlouhé pozice.



Nyní bude zajímavé sledovat, jak investoři zareagovali na poslední vzestup způsobený strachem z problémů se zásobováním na Středním východě.

Fondy zvýšily dlouhé pozice ve všech pěti kovech sledovaných touto zprávou. Učinily tak v reakci na průběžný vzestup zaznamenaný v prosinci u drahých i průmyslových kovů. Po měsících bočního obchodování konečně poskočilo výš zlato (+20 tisíc lotů). Tento vzestup podpořil i nové nákupy stříbra (+6 tisíc) a platiny (+6 tisíc), přičemž ta dosáhla rekordní dlouhé pozice 48 tisíc lotů. V tomto týdnu však způsobila geopolitická situace takový vzestup zlata, že za ním platina zaostává a její diskont vůči zlatu stoupl o 50 USD na současných 600 dolarů.



Měď mezitím zaznamenala nárůst o skromných 851 lotů poté, co nadšení z obchodní dohody vyprchalo.







O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.