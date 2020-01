IEA: Indie v poptávce po ropě do poloviny letošního roku překoná Čínu

Podle analytiků IEA ropná poptávka Indie do poloviny letošního roku překoná Čínu v pozici hlavního tahouna světové spotřeby. Indie by se tak měla dostat v tabulkách hlavních světových dovozců na pozici světové dvojky právě před Čínu. Jedničkou i nadála zůstávají USA.Do roku 2024 by celková indická poptávka měla růst směrem k 6 miliónům barelů denně oproti 4,4 mbd z roku 2017. Domácí produkce přitom poroste jen zanedbatelně, což znamená zvýšení celkové závislosti na ropných dovozech.Celkově analytici IEA očekávají, že indická ekonomika se stane ještě více zranitelná v případě možných přerušení či omezení dodávek, zvýšené volatility cen či v případě negativních geopolitických událostí. Indie dováží plných 80% své ropné spotřeby. Většinu své ropné potřeby (65%) dováží z oblasti Středního výhodu. Hlavním vývozcem je z jejího pohledu Irák.Indie je v současnosti čtvrtým největším světovým producentem rafinovaných produktů z ropy . Denně její rafinerie vyprodukují cca 5 mbp. Do roku 2025 by to mělo být 8 mbd.