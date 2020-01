Stavebnictví se v listopadu vrátilo k růstu (Komentář)

Stavební výroba v listopadu meziročně vzrostla o 4,5 %, což více než dvojnásobně převyšuje průměrné tempo růstu v letošním roce. Po třech měsících meziročního poklesu se tak stavebnictví vrátilo k růstu. K tomu přispěly vyšší teploty oproti předchozímu roku, které dovolily větší množství stavebních prací, což pravděpodobně vykompenzovalo i menší počet pracovních dní.



Produkce vzrostla jak v pozemním tak i v inženýrském stavitelství. V listopadu však byla hlavním tahounem výstavba domů a bytů, ačkoli loňská čísla doposavad ukazovala opačný trend. Statistika dokončených bytů vykázala dvojnásobný objem oproti předchozímu roku. Na druhou stranu byla ale zahájena výstavba pouze polovina bytů ve srovnání s minulým listopadem.

Obdobně jako v listopadu by v prosinci mělo hrát roli teplejší počasí oproti předchozímu roku. I proto by podle nás měl růst pokračovat. Na loňský růst však stavebnictví už nedosáhne. Zhruba od poloviny uplynulého roku je viditelné zpomalení sektoru, který se zpožděním následuje celou ekonomiku. Investiční aktivita firem v posledních kvartálech v podstatě stagnuje, k čemuž se přidávají specifické problémy stavebnictví samotného. I přes první známky obratu na trhu práce je nedostatek pracovní síly stále hlavní překážkou růstu stavebnictví. Stále více se ale projevuje i slábnoucí poptávka. Po rekordním růstu stavební výroby v předminulém roce o vysokých 9,8 % v minulém roce očekáváme už jen 3,9 %. Letos by pak měl celý sektor spíše stagnovat.