Trump: S druhou fází dohody s Čínou můžeme klidně počkat až bude po volbách. Zatím stál spor USA cca 46 mld. USD

Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že s druhou částí obchodní dohody s Čínou se může klidně počkat až bude po letošních podzimních prezidentských volbách v USA. Podle Trumpa bude možné dosáhnout lepších podmínek až po této volbě, kterou vyhraje.Příští týden (15.1.) by měla být podepsána předběžná část dohody označovaná jako "fáze 1".Administrativa začne na vyjednávání druhé části dohody pracovat okamžitě, ale prezident sám by nemusel nijak spěchat s finalizací. Poté co bude opětovně zvolen, bude moci Trump vyjednat lepší finální podmínky.Podle odhadů zatím Trumpova cla vůči čínské produkci stála Ameriku od února 2018 cca 46 mld. USD Vývoz amerického zboží zatížené odvetnými čínskými cly prudce poklesl.Lehce přes 37 mld. z výše zmíněné sumy připadá na vliv odvetných čínských cel. Export amerického zboží dotčeného čínskými odvetnými cly se do loňského listopadu meziročně snížil o 23%. V případech, kdy už došlo k odstranění odvetných cel, se ale doposud nepodařilo obnovit původní poptávku a vrátit export na původní hodnoty.