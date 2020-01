Ranní GBP/USD - Pátek 10.1.2020

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

I když britští poslanci schválili zákon o BREXITu, tak během včerejší obchodní seance cena měnového páru GBP/USD prolomila trojúhelníkovou formaci ve prospěch amerického dolaru. Následně se však navrátila ke střední žluté úrovní, která do té doby sloužila jako support.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Nejdůležitějšími fundamenty na poslední pracovní den tohoto pracovního týdne pro měnový pár GBP/USD budou data z amerického trhu práce, která budou zveřejněna ve 14:30 odpoledne. Pokud by byla uzavírací cena dnešního dne níže, nebo alespoň na přibližně stejné úrovni, tak podle týdenního grafu by se vykreslila již druhá týdenní svíce ve tvaru "pin-bar". To by mohlo naznačovat medvědí sentiment do dalších dní.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.