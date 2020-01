Odstupující centrální bankéř vyplašil librové obchodníky

Velká Británie je již, s nadsázkou řečeno, jednou nohou mimo EU. Britský parlament včera schválil prováděcí zákon k brexitové dohodě, který teď poputuje do Sněmovny lordů. Pro libru pozitivní zpráva, byť široce očekávaná. Ještě před samotným hlasováním si však kurz britské měny prošel výprodejem, za kterým stálo vystoupení šéfa Bank of England.

Až k supportu kolem Fibo úrovně 1,3027 GBPUSD (měsíční tenor) se posunul kurz britské libry vůči dolaru. Hlavní vlna výprodeje přišla se slovy guvernéra Bank of England Marka Carneyho. Ten se ve svém vystoupení, jež neslo název „A Framework for All Seasons?“, zaměřil primárně na budoucnost inflačního cílování. Hlavním faktorem, který ovlivnil libru, byla ale zmínka o možnosti akomodace britské měnové politiky.

Carney v tomto směru zmínil, že britská ekonomika sice začíná vykazovat náznaky o něco silnějšího růstu, debata o možnostech měnové podpory je i tak namístě, a to nejen z titulu pomalé obnovy, ale zejména inflace pod úrovní inflačního cíle. Stimul by přitom mohl přijít v podobě konvenčních i nekonvenčních nástrojů.

Do toho spadá využití forward guidance, s důrazem na nastavení efektivní spodní hranice sazeb, které by mohlo přinést akomodaci na úrovni snížení úroků o 75 bazických bodů. Carney zároveň zmínil možnost minimálně zdvojnásobení hodnoty skupovaných aktiv v rámci programu QE. Takové navýšení objemu nákupů dluhových instrumentů, jdoucí ruku v ruce s navýšením emisí britských státních dluhopisů, by mohlo představovat akomodaci měnové politiky odpovídající snížení britské hlavní sazby o 100 bazický bodů. Celkově by opatření v rámci konvenčních a nekonvenčních nástrojů mohla dle šéfa britské centrální banky vytvořit prostor pro akomodaci odpovídající snížení úrokových sazeb o zhruba 250 bazických bodů.

Takový komentář zřejmě některé obchodníky vyděsil, a proto výprodej na libře. Z našeho pohledu je ale oněch 250 bazických bodů nejextrémnějším případem, který vzhledem ke kondici britské ekonomiky rozhodně není aktuální. Carneyho slova sice posílila odhadovanou pravděpodobnost snížení sazeb například u lednového zasedání Bank of England z cca 5 % na bezmála 16 %, i tak je ale z aktuálního pohledu považujeme pouze za náznak nejhoršího možného scénáře, nikoli za ukazatel nejbližšího vývoje.

Proto je podle nás zbytečné, aby obchodníci Carneyho komentář začleňovali do ceny libry. Přiznáváme však, že jej bylo možné využít, jelikož nákup tzv. cablu kolem 1,3000 GBPUSD vypadá celkem zajímavě. I přesto, že byl výsledek včerejšího hlasování britského parlamentu o brexitovém zákoně očekáván, v nejbližších dnech by mohl – společně s pozitivní náladou globálních trhů – podpořit posun GBPUSD zpět nad úroveň 1,3100. Z librového opčního trhu a výpočtů Bloombergu dosahuje pravděpodobnost tohoto pohybu během jednoho týdne téměř 45 %, během jednoho měsíce pak více než 49 %.

Posun podporuje i situace kolem zajištění GBPUSD, kde od poloviny prosince (měsíční tenor) pozorujeme narůstající převahu call opcí nad puty. Aktuálně se strategie risk reversal zmiňovaného páru nachází jen těsně pod hodnotou par.

I přesto, že krátkodobý výhled libry vyznívá relativně pozitivně, z dlouhodobějšího hlediska je třeba počítat s riziky. Nečekáme, že by Bank of England během letošního roku snižovala sazby, o to větší roli bude mít pokračující vyjednávání s Evropskou unií. Nastavený termín konce tranzitního období na konci letošního roku je totiž vzhledem k obtížnosti procesu doslova šibeniční. Sice je možné ho posunout, zároveň ale udržuje při životě variantu (v podstatě) brexitu bez dohody. A to pro libru rozhodně pozitivní není.

Závěrem ještě k samotné Bank of England. Aktuální guvernér Carney opustí svůj post na konci ledna. Bude nahrazen šéfem Financial Conduct Authority Andrew Baileyem. I přesto, že jde o změnu, nečekáme, že by výrazně ovlivnila predikci stability britských sazeb.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1107 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,41 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1059 do 1,1138 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,23 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,21 až 25,29 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,65 až 22,80 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.