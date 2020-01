Další negativní zprávy z tuzemské ekonomiky (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americký trh práce ukáže očekávané zpomalení po rekordním předchozím měsíci. I přesto zůstane růst mezd na vysokých úrovních a ani na extrémně nízké nezaměstnanosti to nic nezmění. Tuzemský průmysl v podle našich odhadů v listopadu prohloubil předchozí propad. Naznačují to jak předstihové ukazatele, tak i nižší počet pracovních dní. Zároveň se také dozvíme detailní strukturu růstu HDP za třetí čtvrtletí.

Tuzemský průmysl v listopadu opět poklesl

Další zhoršení předstihových indikátorů v ČR a přetrvávající pokles německého průmyslu stále více indikuje zhoršení situace českých průmyslových podniků. Některé firmy začínají propouštět a listopadu nehrál do karet ani nižší počet pracovních dní. Po očištění o sezónní a kalendářní efekty tak odhadujeme pokles 1,2 % meziměsíčně a 2,5 % meziročně. Bez očištění je pak propad ještě výraznější, což by se nemuselo líbit koruně. Zároveň se také dozvíme finální čísla HDP za třetí čtvrtletí včetně sektorových účtů a vývoje marží tuzemských firem. Více jsme psali našich Měsíčních předpovědích na http://bit.ly/35FfzTN.

Ve světě nás pak bude zajímat americký trh práce, který by měl po předchozím úspěšném měsíci přinést slabší nárůst nových pracovních míst. Očekáváme nárůst o „pouhých“ 150 tis., což je o něco méně ve srovnání s trhem. Ostatní parametry však zůstanou i nadále příznivé. Růst mezd se naopak oproti předchozímu měsíci vrátí k vyšším hodnotám a i míra nezaměstnanosti zůstane na rekordně nízkých úrovních.

Britská dolní komora parlamentu schválila zákon o odchodu z Evropské unie. V tuto chvíli tak putuje do horní komory a k podpisu ke královně, což by měla být už jen formalita. Konec ledna se tak zdá jako konečné datum odchodu Velké Británie z EU. Nicméně se aktuálně začíná hrát o podobu přechodného období, které by podle současných pravidel mělo trvat do konce tohoto roku. Ze strany unijních zástupců se však už ozývají hlasy, že je to příliš málo času pro vyjednání kvalitní dohody. Britský premiér naopak odmítá prodloužení jakékoli lhůty a do konce roku chce mít celý problém uzavřen. Podle nás je tak 70 % šance, že finální dohoda bude uzavřena do konce tohoto roku bez dalšího prodloužení lhůt, na což ale doplatí samotná Británie díky nevýhodným podmínkám odchodu.

Německý průmysl se odráží ze dna

Německý průmysl navzdory špatným číslům nových objednávek v listopadu mírně vzrostl. Stalo se tak po dvou měsících propadu produkce, což by naznačovalo, že se tamní průmysl zvedá ze dna. Meziměsíční tempo růstu bylo nejrychlejší za posledních osmnáct měsíců, čímž překonalo očekávání trhu o tři desetiny. Zároveň byla také lehce vylepšena data z předchozího měsíce. Přicházející zlepšení naznačovaly již předstihové ukazatele, které nedávno zastavily svůj propad nebo i lehce vzrostly. Společná evropská měna však na lepší čísla z německé ekonomiky nereagovala a po celé včerejší obchodování proti dolaru spíše stagnovala.

V regionu byla atmosféra obdobná. Tuzemská čísla z trhu práce potvrdila sezónní nárůst nezaměstnanosti a slábnoucí zahraniční obchod. Více ke včerejším datům jsme psali v http://bit.ly/2FBf9D3. Koruna však odolala mírnému oslabení zbytku regionu a skončila jen o desetinu procenta slabší. Polský zlotý pak korigoval své předchozí zisky o 0,3 % a maďarský forint dvojnásob.