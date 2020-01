Buďte opatrní, nabádají experti české turisty kvůli íránské krizi.

Kvůli krizi na Blízkém východě doporučují české cestovní kanceláře vyhnout se velkým obloukem Iráku a Íránu. Opatrní by ale měli být i turisté v těch nejoblíbenějších východních destinacích - například v Turecku nebo Egyptě. Podle cestovních kanceláří je Egypt dlouhodobě nejoblíbenější prázdninovou destinací Čechů. Ročně jich tam na dovolenou vyjede přes 250 tisíc. Výhodou v současné situaci je podle odborníků to, že Egypt nesousedí s Íránem. Vzdušnou čarou jsou od sebe země vzdálené přes dva tisíce kilometrů. "Situace, která se kolem Íránu eskaluje, nemá na dovolenou v Egyptě, především na tom pobřeží, žádný vliv," uklidňuje mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Nevýhodou Turecka jsou v současné době podle odborníků společné hranice s Íránem a Irákem. Právě v okolí hranic by se Češi kvůli bezpečnosti v těchto dnech neměli vůbec pohybovat. O Turecko ale podle cestovních kanceláří momentálně není příliš velký zájem.

"Pokud by někdo cestoval do Turecka v tuhle dobu a cestoval do velkých měst a do letovisek, tak si myslím, že by byl v bezpečí," přemítá Papež.

Ročně Spojené arabské emiráty navštíví zhruba padesát tisíc Čechů. Od Íránu a Iráku je dělí pouze Perský záliv. "Velmi dbají na to, aby pro turisty bylo vše zabezpečeno tak, jak má," má jasno Papež.

"Momentálně máme klienty v Egyptě a ve Spojených arabských emirátech, do obou těchto destinací probíhají cesty ve zcela běžném režimu," přizvukuje mluvčí CK Blue Style Jana Ondrejechová.

Podle odborníků dlouhodobě vysoký počet vojáků v ulicích dělá z Izraele pro turisty jednu z nejbezpečnějších zemí světa. Ročně ji navštíví tisíce Čechů.