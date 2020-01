Ekonomické Spojené státy vs. ekologická Evropská unie

"Zatímco ve Spojených státech je více nasloucháno ekonomům, v Evropské unii začínají mít hlavní slovo ekologové. To do budoucna může mít negativní vliv na evropské hospodářství a v konečném důsledku se může snížit význam Evropské unie v rámci světa," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V poslední době si můžeme všimnout, že Spojené státy mají na celou řadu problémů zcela odlišný pohled než Evropská unie. Například v oblasti daní došlo za vlády Donalda Trumpa k výraznému snížení zátěže. Daňová sazba pro podniky byla snížena ze 35 na 21 procent. Polepšily si i fyzické osoby. Zároveň byla zrušena celá řada regulací, která svazovala podnikatelům ruce.



Snížení daní tvrdě kritizovali opoziční politici z Demokratické strany. Například Nancy Pelosiová, která ve Spojených státech zastává funkci předsedkyně Sněmovny reprezentantů, označila snížení daní za "Armageddon". Po dvou letech od daňové reformy však můžeme říct, že se americké ekonomice daří velmi dobře. Tamní nezaměstnanost je na rekordním minimu, mzdy rychle rostou a akciové trhy se dostaly na nová maxima.





Politici v Evropské unii razí odlišný přístup. Místo snížení daní plánují rozpočtové stimuly na podporu ekonomiky. K tomu jsou zapotřebí vysoké daně, které zajistí vysoké příjmy do veřejných rozpočtů. Politici místo lidí rozhodují o stále větší části ekonomiky. Často se přitom chovají nehospodárně, protože o cizích penězích se rozhoduje snáze než o vlastních.



Nově se do centra pozornosti dostal takzvaný Zelený nový úděl. S jeho pomocí chtějí politici pumpovat peníze do ekonomiky a přitom do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Jistě se jedná o ambiciózní a chvályhodný cíl. Nicméně bychom měli narovinu říct, že realizace Zeleného nového údělu bude extrémně finančně nákladná a pravděpodobně si vyžádá další zvýšení daňové zátěže.



Východiska Evropské unie a Spojených států se neliší pouze v hospodářské oblasti. Jednoznačné rozdíly jsou patrné i v samotném přístupu k ekologii. Spojené státy již dříve zahájily proces odstoupení od klimatické dohody. Místo realizace ekologických projektů chystají stavbu nových ropovodů. Donald Trump dokonce přišel s návrhem na urychlení výstavby velkých infrastrukturních projektů. Řešení spočívá v tom, že se přestanou posuzovat vlivy klíčových staveb na životní prostředí.