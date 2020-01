Turbulence na začátku roku trhy zvládly / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 6. 1. 2020

Máme za sebou trochu turbulentní vstup do nového roku, který ale finanční trhy nakonec docela zvládly. Eskalace napětí mezi USA a Íránem sice přispěla k výraznému zvýšení rizikových přirážek, jednalo se ale o spíše dočasný fenomén a koncem týdne se zdá být vše zase ve starých kolejích. Americké indexy navyšují historická maxima, cena ropy se vrací na úrovně z konce roku a stabilní je zatím situace také na trhu s dluhopisy.

Přestože politická rizika pravděpodobně jen tak neodezní, do dalších dnů a týdnů bude hlavním tématem s největší pravděpodobností ekonomická situace a to, zda se světové ekonomice skutečně podaří naplnit očekávání, která do svých ocenění začaly promítat akciové trhy koncem roku 2019. Zatím se to daří. V Asii se obchodníci radují z dalšího uvolnění měnové politiky PBOC, evropská PMI začínají opatrně růst a také americké makro začíná vypadat lépe. Klidnější období s nižší volatilitou by proto mohlo ještě nějakou dobu vydržet.

Jaroslav Brychta, X-Trade Brokers

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX ) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

3. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 121,44 1 083 1 100 ↓ -3,41 975 - 1 132 2 5 Dow Jones (US) 28 634,88 27 729 28 350 ↓ -3,16 25 900 - 29 206 2 5 NASDAQ C.(US) 9 020,77 8 520 8 900 ↓ -5,55 7 300 - 9 200 2 5 FTSE 100 (VB) 7 622,40 7 403 7 550 ↓ -2,87 6 900 - 7 800 2 5 DAX (Něm.) 13 219,14 12 755 13 200 ↓ -3,51 11 050 - 13 600 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 23 204,86 22 488 22 800 ↓ -3,09 20 650 - 23 700 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

3. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 121,44 1 079 1 100 ↓ -3,77 940 - 1 154 2 5 Dow Jones (US) 28 634,88 27 591 28 400 ↓ -3,64 24 500 - 30 000 3 4 NASDAQ C.(US) 9 020,77 8 413 8 950 ↓ -6,74 6 650 - 9 500 2 5 FTSE 100 (VB) 7 622,40 7 429 7 400 ↓ -2,54 6 600 - 8 100 2 5 DAX (Něm.) 13 219,14 12 559 12 800 ↓ -4,99 10 900 - 13 900 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 23 204,86 21 964 22 500 ↓ -5,35 19 600 - 24 200 2 5

