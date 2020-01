Světová banka snížila odhad růstu globálního HDP - Okénko trhu

Prosincová míra nezaměstnanosti v ČR dosáhla 2,9 %, což bylo přesně v souladu s očekáváními. Oproti předchozímu měsíci to znamená nárůst o 0,3 procentního bodu, a lze jej přičíst standardní sezónnosti, tedy utlumení aktivity v sektorech závislých na počasí. Z historického pohledu se ovšem nezaměstnanost stále drží na velice nízké úrovni, když na jedno volné pracovní místo připadá pouze 0,6 uchazeče. Vzhledem k pozorovanému zpomalování evropského a potažmo i českého průmyslu předpokládáme, že míra nezaměstnanosti bude v blízké budoucnosti dále stoupat a zdá se být pravděpodobné, že se nedávné rekordně nízké hodnoty nějakou dobu znovu neobjeví. Přesto by si Česká republika měla udržet nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Odhadujeme, že za celý rok 2020 skončí v průměru lehce nad třemi procenty. Více najdete v komentáři zde: https://bit.ly/2t18Hmi



Listopadová bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 10,2 mld. Kč, což v porovnání s loňským listopadem znamená pokles o 6,9 mld. Kč. Výsledek je pro trh spíše zklamáním, jelikož očekávání byla nastavena zhruba o 6 mld. Kč výše. Vývoz meziročně klesl o 6,2 % a dovoz pak o 4,4 %. Klesající dynamiku importu lze přičíst uvadající investiční aktivitě českých firem, která bývá náročná právě na dovážené zboží. Celkově očekáváme, že výsledná bilance zahraničního obchodu za rok 2019 bude blízká rekordním úrovním okolo 160 mld. Kč z let 2016 a 2017. Více najdete v komentáři zde: https://bit.ly/303rQQF



Světová banka ve své pravidelné pololetní zprávě o výhledu globální ekonomiky za rok 2019 z 2,6 % na 2,4 %. Podobně i pro rok 2020 došlo k revizi o dvě desetiny procentního bodu směrem dolů na aktuálních 2,5 %. Růst Spojených států se má držet na slušných 2,3 % (2019), resp. 1,8 % ( 2020 ), zatímco eurozóna má dále zpomalit na 1,1 %, resp. 1,0 %. Největší brzdou růstu ve vyspělých zemích je podle banky aktuálně, což platí speciálně pro Evropu Ekonomiky USA i Číny jsou pak poškozovány hlavně vzájemnými celními přestřelkami a nepředvídatelností dalšího politického vývoje. Vzhledem k významu těchto států se toto riziko negativně podepisuje i na vyhlídkách zbytku světa., když za měsíc listopad vykázala po sezónním očištění meziměsíční růst o 1,1 %, tedy nejvíce za posledních 18 měsíců. Meziročně pak vykázala pokles o 2,6 %, nicméně i zde se jedná o lepší výsledek, než kolik činily předpoklady. Sluší se ovšem připomenout, že aktuální dynamika je významně ovlivněna dobrým výkonem německého stavitelství, které si meziměsíčně připsalo 2,6 %. Příjemným náznakem je potom skutečnost, že po říjnovém propadu o 4,2 %, jež poskočila o 2,4 %. Z Německa tak v poslední době přicházejí poněkud rozporuplné signály, když povzbudivé údaje o maloobchodu či předstihových indikátorech střídá zklamání z továrních objednávek, aby následně příjemně překvapil průmysl zahrnující i čtvrtletní šetření mezi českými vývozci, které pravidelně provádí Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací exportérů. Jeho aktuální vydání najdete zde: https://bit.ly/2sRX6pL Česká koruna si i přes mírné výkyvy z posledních dní drží dobyté pozice a zůstává silná poblíž EUR/CZK 25,25.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.