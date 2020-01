Brutálně špatný rok pro britské supermarkety

Nejhorší rok v historii právě uzavřely britské maloobchodní řetězce. Zlepšení nepřinesly ani Vánoce, které poznamenal brutální tlak na ceny a nákupy a přes internet. Potvrzuje se tak, že pokud někdo odnáší horečku online nakupování, popularitu diskontů a politickou nejistotu, jsou to britské supermarkety. Napsala o tom agentura Bloomberg.

Slabší než očekávané tržby ve svých divizích oděvů a domácího vybavení během vánočního období dnes reportoval Marks&Spencer. Podnikání se firma snaží oživit už deset let, teď se o to snaží předseda Archie Norman a CEO Steve Rowe. Podle posledně jmenovaného způsobily slabé vánoční tržby jednorázové okolnosti, konkrétně chabé výsledky v sekci pánské módy a plýtvání v sekci potravin.

Akcie Marks & Spencer ztrácely v každém roce pětiletky, během které firma přišla o více než polovinu tržní hodnoty. Dnes se podívaly až o 11 % níže po varování, že hrubé marže za celý rok firma aktuálně vidí u spodní hranice očekávaného rozpětí. Následující graf ukazuje, jak si akcie vedly v posledních pěti letech:

Klesly i srovnatelné tržby Tesca. Tomu se v domovské Británii dařilo. Tržby mu tam ve vánočním období stouply o sice slaboučkých 0,1 %, to ale znamená páté růstové Vánoce v řadě a podle analytika Bruna Monteyneho z firmy Sanford C. Bernstein také “podstatně lepší výkonnost” v porovnání s konkurencí. Domácí úspěch Tesca však kalila slabší výkonnost ve střední Evropě. Akcie ale i tak dnes v Londýně rostly o více než 2 %. V posledních pěti letech se jim vedlo takto:

Tržby klesly řetězci John Lewis, který už varoval, že nevyplatí bonusy zaměstnancům, kteří jsou také podílníky firmy. Firma se v minulých letech přitom stále snažila vyplácet alespoň drobné částky, i když zisky jí klesaly. Nejnovější rozhodnutí – nevyplatit nic - má tedy značnou symboliku, poznamenala agentura Bloomberg.

Podle sdružení britského maloobchodu The British Retail Consortium se tržby v odvětví loni snížily o 0,1 %, což je nejhorší hodnota v historii. Ještě v roce 2018 stouply o 1,2 %.

To vše může vypadat pesimisticky. Next, který sváteční tržby oznámil jako první minulý týden, ale tržní odhady porazil a také Sainsbury zaznamenal poměrně robustní výkonnost. Supermarkety Wm Morrison Supermarkets už si kvůli neutěšeným tržbám zčásti samy nasypaly popel na hlavu, protože se nezapojily do slev během Black Friday.

Podle Helen Dickinsonové, generální ředitelky The British Retail Consortium, může nadcházející rok vypadat na úrovni určujících faktorů podobně. Peněženky bude Britům zavírat (a nebo otevírat) důvěra veřejnosti v obchodní jednání mezi Británií a EU. Kromě toho budou maloobchodníci muset dál zvyšovat mzdy i produktivitu, zlepšovat recyklovatelnost výrobků a snižovat množství odpadu. To se ale neobejde bez nutných zdrojů.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, The British Retail Consortium