Rozbřesk: Německo vyhlíží konec průmyslové recese

Listopadový výsledek německého průmyslu ukázal, že konec roku byl ve znamení hledání dna průmyslové recese. Po mizerném říjnovém propadu přinesl listopad uklidnění a návrat k úrovním výroby z konce třetího kvartálu. Možná se tedy začíná blýskat na lepší časy, což ostatně velice opatrně naznačují také poslední průzkumy mezi německými podnikateli (indexy Ifo a PMI).



V průmyslové recesi je ostatně Německo již od poloviny roku 2018, kdy začal pod tíhou obchodních válek a strachu z brexitu padat globální obchod. Nepomohla ani nová vlna regulace v automobilovém průmyslu, která přidělala dodatečné vrásky na čele automobilkám a jejím subdodavatelům. Od jara 2018 do začátku podzimu 2019 se tak výroba německých průmyslníků propadla zhruba o 8 % a spadla na nejnižší úrovně za poslední tři roky. V některých německých odvětvích je ale situace o poznání horší. Automobilky kupříkladu hlásí nejnižší produkci za posledních skoro deset let.







Nejbližší dny ukáží, zda se nákaza v listopadu již trochu více propsala do středoevropské kotliny. Ta měla doposud štěstí a utržila jen mírnější šrámy, protože místní podniky při porovnání s Německem méně obchodují s asijskými trhy a s USA. Naopak je více zajímá kondice německého spotřebitele, který si zatím vedl relativně dobře. I proto se úroveň produkce ve střední Evropě drží nad úrovněmi před startem německé průmyslové recese.Zejména v Česku počítáme s tím, že s určitým zpožděním ještě průmysl ve vleku Německa zpomalí. To by ostatně měla potvrdit již zítřejší listopadová čísla. Pro všechny regionální hráče je ovšem dobré vidět, že německý průmysl v listopadu zastavil svůj propad. A pokud v nejbližší době nedojde k obnovení obchodních střetů mezi Spojenými státy a Čínou, měl by být start roku 2020 ve znamení lehkého oživení… Česká koruna se dál drží v okolí 25,25 EUR/CZK . Klíčovou technickou podporou měnového páru jsou nejsilnější korunové úrovně z dubna 2018 (25,22 EUR/CZK ). V nejbližším obchodování se na koruně budou mísit dva vlivy. Pozitivní - úleva na akciových trzích a rizikových aktivech po uvolnění napětí na Blízkém východě. Negativní - posilující dolar na vlně silnějších amerických čísel.Velmi dobrý výsledek z amerického trhu práce v podobě prosincového ADP reportu , který zřejmě předznamenal velmi dobré páteční oficiální statistiky, zatlačil eurodolar k hranici 1,11. Vše souviselo s tím, že výnosy amerických dluhopisů vylétly vzhůru, k čemuž přispělo rychlé zklidnění raketové přestřelky mezi USA a Íránem.Dnes po ránu má euro šanci částečně vrátit úder, a to díky lepšímu než očekávanému výsledku německého průmyslu Včerejší zasedání polské centrální banky proběhlo jako obvykle, a to přesto, že polská inflace v prosinci vystřelila na 3,4 % a v lednu bude ještě hůře. Podle NBP jde o nabídkový šok, který nemá šanci ovlivnit, a tak mají sazby zůstat ještě dlouho na rekordně nízkých úrovních. Pro zlotý to nejsou dobré zprávy. Ropa prožila během včerejška extrémně volatilní obchodní seanci, když se její cena pohybovala v širokém rozmezí 65 - 72 USD barel . Zatímco nad ránem byly trhy vystrašeny z íránského útoku na americké vojenské základny, odpolední překvapivě smířlivá reakce ze strany americké administrativy trhy uklidnila. Americký prezident Trump sice oznámil novou vlnu ekonomických sankcí vůči Íránu, odmítl ale vojenskou odpověď a vyzval ostatní velmoci ke spolupráci na nové jaderné dohodě s Íránem. To trhy poměrně jednoznačně interpretují jako snahu o deeskalaci napětí v regionu, díky čemuž se cena ropy vrátila na úroveň z počátku ledna, před zabitím generála Sulejmáního.