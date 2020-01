Kliďas Trump honí politické body

Rok 2020 začal poměrně divoce. Jen v tomto týdnu jsme byli svědky zvratu, kdy se na trzích vystřídala nervozita s uklidněním. Hlavním faktorem tržní nálady byl konflikt mezi USA a Íránem. Teď, jak se zdá, se pozornost obrátí směrem k dlouhodobému tématu číslo jedna, kterým je obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou.

Na konci minulého týdne Spojené státy zaútočily na bagdádské letiště, kde byl zabit velitel íránských elitních jednotek Sulejmání. Ze strany Íránu následovaly výhrůžky o odvetě, která nakonec přišla v podobě útoku na americké základny v Iráku. Reakce Spojených států byla, minimálně vezmeme-li v potaz rétoriku, kterou prezident Trump komentoval potenciální íránskou odvetu, vlažná. Trump na tiskové konferenci uvedl, že nebyl zabit žádný Američan a že nemá v úmyslu použít vojenskou sílu. Přednost dá ekonomickým sankcím.

Tento scénář je pro trhy rozhodně pozitivní. Ekonomické sankce uvalené na Írán primárně zatíží již tak dost pošramocenou íránskou ekonomiku. Ostatně, jsme toho názoru, že jakýkoliv vojenský útok by Trumpa ve výsledku poškodil, což je něco, co si před prezidentskými volbami nemůže dovolit. Naopak, jeho klidná reakce pomohla americkým akciím k novým rekordům, a přesně to je věc, která prezidentovi přináší politické body.

Teď se pozornost obchodníků pravděpodobně stočí směrem k obchodních sporům, resp. k jejich částečnému vyřešení v rámci tzv. fáze jedna. Dnes ráno agentura Bloomberg uvedla, že podpis si na starost vezme čínský vicepremiér, který navštíví Washington v době od 12. do 15. ledna. Už samotný fakt, že na podpis americko-čínské dohody dojde přímo ve Spojených státech je pro Trumpa další pozitivum, po němž je možné očekávat posun historickým maxim dosažených na Wall Street.

Otázkou zůstává, co bude dokument obsahovat. Některé informace již byly zveřejněny, kompletní soupis však stále není k dispozici. Předpokládáme, že hlavní témata, jak jsou například čínské dotace tamním firmám, vyřešena nebudou. Zároveň se ale čím dál více přikláníme k tomu, že Trump nebude chtít před volbami naplno rozjíždět jednání o fázi dva. Už jen z titulu, že bude zřejmě obsahovat mnohem složitější otázky, které, došlo-li by na rozkol, americkému prezidentovi spíše uškodí, než pomohou.

Zaměříme-li se na aktuální vývoj trhů, je vidět obrat směrem k slabší averzi k riziku. Asijské akcie rostou, evropské otevřou zřejmě v tom samém duchu. V případě měn pozorujeme klasický scénář risk-on nálady, kdy slábnou bezpečné přístavy, jako japonský jen a švýcarský frank.

V závěru týdne se zaměříme například na libru. Ve Velké Británii bude parlament hlasovat o prováděcím zákonu k brexitové dohodě. Očekává se, že návrh bude díky výrazné většině konzervativců přijat. Následně o něm bude hlasovat Sněmovna lordů. Pokud i tam projde, Británie opustí Evropskou unii dle plánu na konci ledna.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1115 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,26 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1070 do 1,1161 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,23 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,22 až 25,31 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,65 až 22,81 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.