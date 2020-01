Rozhovor s Alenou Schillerovou pro TV Barrandov

Zdroj: TV Barrandov | 7. 1. 2019 | Rubrika: Duel Jaromíra Soukupa

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Dobrý večer, vážení diváci, je úterý krátce po jedenadvacáté hodině, takže první letošní Duel, Duel Jaromíra Soukupa za malou chvilinku začne. Premiérový první letošní díl Duelu a vy moc dobře víte, že si vždycky zakládám na tom, že si do svých pořadů zvu hosty, kteří mají co říci a nejinak tomu bude dnes, tedy den poté co tuzemskými médii proletěla informace, že podle druhé auditní zprávy, která k nám údajně dorazila včera, je náš premiér Andrej Babiš kvůli Agrofertu zase ve střetu zájmů nebo zase, ještě pořád ve střetu zájmů. Jasně můžete si říci, že se to tak nějak dalo čekat a já s vámi budu souhlasit a co mě ale v téhle souvislosti bude hodně zajímat je, jak se k tomu všemu postaví šéfka státní kasy a zároveň člověk, o kterém se spekuluje, že kdyby došlo na nejhorší a měla by býti tou vyvolenou, která by Andreje Babiše v křesle předsedy vlády měla nahradit a protože čas je drahý a ten televizní obzvlášť a vám všem už jistě došlo, že mým dnešním hostem bude ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová, tak navrhuji, pojďme ji společně přivítat, dobrý večer, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Děkuju za to, že jste přišla. Já než se dostaneme k tomu auditu a potenciálním dopadu na státní rozpočet a tak, tak mám jednu takovou otázku a ta se týká vás a trochu ministra zdravotnictví, a to je údajný nebo ne údajný, je to rozsudek belgického soudu, který rozhodl údajně a teď nevím v jaké fázi procesního řízení podle belgického práva to je, že máme zaplatit 14 a půl miliardy za dehonestující výroky tehdejšího ministra zdravotnictví, které nějakým způsobem měly zmařit nějaké obchody s krevní plazmou, no ptám se na Diag Human, známou to kauzu. Budeme platit 14 a půl miliardy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tak zatím určitě nic platit nebudeme, protože ještě pořád je tam možné uplatnit opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, což určitě ministerstvo zdravotnictví, které toto celé procesuje, udělá a já bych chtěla podotknout, že my jsme celou řadu jako, celou řadu sporů jako Česká republika vyhráli na toto téma v jiných zemích, ve Spojených státech, v Nizozemí, pokud si vzpomínám.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ve Velké Británii.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ve Velké Británii, takže toto je pro nás spíš takové překvapení, že v Belgii zrovna prostě ten výrok zněl, jak zněl, samozřejmě bereme to na vědomí, ale uplatníme další opravné prostředky, které uplatnit můžeme.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Víte o kauze Diag Human už se toho napsalo hrozně moc, ta kauza už trvá snad 25 roků nebo ještě déle a na mě to celé působí dojmem, že to bylo připravené, protože přece normální obchodník by nestrávil 25 let souzením se se státem, protože v nějakém dopise ministra bylo napsáno, že to snad není dostatečně kredibilní firma nebo něco takového, takových výroků se už řeklo a jenom tahle ta firma doslova 25 let týrá český stát. Já se nechci ptát, jestli to vyhrajeme, nebo prohrajeme, prověřovali jste, že to bylo připravené, že nešlo o nic jiného než o ty soudy a o žádný obchod s krevní plazmou nikdy nešlo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tak já jako ministr, za ministerstvo financí musím říct, že my nezastupujeme v této kauze český stát. Zastupuje, celé to organizuje ministerstvo zdravotnictví, takže detaily já té kauzy neznám, ale samozřejmě to, co uniká do médií, a to co, když jsem četla, tak je to kauza velmi zvláštní. Proto si myslím, proto považuji za zvláštní, že jsme to zrovna teda teď v té, v tom jednom případě prohráli a já věřím, protože pořád tam ještě zbývá to odvolání nebo opravný prostředek podle belgického práva k Nejvyššímu soudu, já věřím, že třeba ještě nakonec ten výsledek bude jiný.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No a další kontroverze, která přichází teda shodou okolností taky z Belgie, akorát od jiného úřadu, ne od belgického soudu ale od nějakého auditního orgánu Evropské komise, no prostě od příslušného orgánu, který se zabývá auditem, tedy kontrolou správnosti vyplácení dotací, a to jsou ty údajně země, tedy ten údajný audit týkající se zemědělských dotací, ten by měl znamenat, že České republice tedy nebude proplaceno kolik? Miliardy korun za zemědělské dotace, které byly vyplaceny v holdingu Agrofert, protože Andrej Babiš je ve střetu zájmů a stále má tedy vliv a zájem na tom, aby Agrofert prosperoval. To napsal server Neovlivní, že ten audit přišel. Ministerstvo zemědělství řeklo, že nic nepřišlo, tak přišlo, nebo nepřišlo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tak já čerpám také z výroků mediálních, my jsme to neřešili na vládě a z toho co prostě řekl do médií vlastně i sám pan ministr a jeho mluvčí, že vlastně ten postup u auditu zemědělských dotací je jiný než u toho ostatního auditu, který zase prostě zastřešuje ministerstvo pro místní rozvoj nebo respektive ten národní koordinační orgán. u těch zemědělských dotací je to tak, že vlastně přišla jakási předběžná nebo předběžné údaje, které podklad bych to měla nazvat úplně přesně, podklad, který bude sloužit k tomu, že vlastně dojde k určitému dohadovacímu řízení, tedy mezi Evropskou komisí a mezi vlastně, mezi ministerstvem zemědělství, takže to je celé a to dohadovací řízení bude v nějakém konkrétním termínu.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To na ministerstvu zemědělství říkali koncem ledna, akorát ono to bylo plus minus podobně už u toho předchozí auditu, přišel audit, server Neovlivní řekl, Neovlivní cz, který mívá dobré zdroje, co bychom si povídali, mívá, mívá dobré zdroje, řekl, že to přišlo, ministerstvo začalo říkat, ministerstvo místního rozvoj tedy říkalo, že ne, že to vůbec nepřišlo, a pak se ukázalo, že přišlo a tom modus operandi se tak nějak opakuje. Server Neovlivní řekl, že přišlo, ministerstvo zemědělství tentokrát řeklo, že nepřišlo, ale ono pravděpodobně přišlo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tentokrát si myslím, že ten server neměl dobré informace, tak jak jsem to já vnímala v médiích a jak jsem vnímala oficiální informaci ministerstva zemědělství, tak se tyto dvě zprávy lišily, tam bylo řečeno, že přišla závěrečná zpráva, že tam vlastně je konstatováno, že se bude vracet a vlastně přišly jenom podklady na dohadovací řízení, což já teda jako právník vnímám naprosto odlišně.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No jo, ale lze očekávat, že jaksi rozdíl právního posouzení Evropský komise, když jsme u té právničiny, jestli je Andrej Babiš ve střetu zájmů, nebo není Andrej Babiš ve střetu zájmů u nárokových a nenárokových dotací se moc lišit nebude, tak a u těch nenárokových tam ve střetu zájmů podle nich byl a co bude dělat, když oni řeknou, že?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Uvidíme, v tuto chvíli vlastně, co se týče těch nenárokových dotací, za to zemědělství bych přece jenom nemluvila, protože to je plně v gesce ministerstva zemědělství, i když teda samozřejmě tady to není, ani tady to není gesce ministerstva financí, ale samozřejmě ministerstvo financí mám v gesci certifikační a auditní orgán, takže jsme se podílí na nějaké velice dílčí části, protože ministerstvo financí nerozhoduje o vyplácení konkrétních dotací. Tam je důležité, až přijde česká verze, česká verze ne proto, že by úředníci neuměli anglicky, ale proto že od verze národní se počítá lhůta dvou měsíců, kdy se vlastně budeme k tomu…

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A tedy nepřišla zatím ani anglická jo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Anglická ano, anglická ano, ale to přiznalo ministerstvo pro místní rozvoj, to přiznalo už někdy před svátky, anglická přišla a teď se čeká na tu českou.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No a co se bude dít, tak já se tady Andrej Babiš ptal, on říkal, že splnil podmínky českého zákona, já jsem říkal, no tak vy jste se zachoval podle českého zákona, on vám nenařizoval ten Agrofert dá do těch svěřenských fondů. To on ten zákon ten nenařizoval, on říkal, zbavte se střetu zájmů, vy jste to vyřešil tak, že jste to dal do těch svěřenských fondů a Evropská komise vám to neuznala, to je tak zhruba tak všechno, co se k tomu dá říct. No a co budeme dělat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Záleží, jak dopadne skutečně ten výsledek toho jednání, co bude v těch definitivních závěrech, takže tam je těch možností několik právních cest, ale zatím je to pořád spekulace. První cesta je ta, že to může vést k tomu, že bude, bude zahájeno řízení o odnětí dotace. Pak může to vést k tomu, že bude zahájeno daňové řízení finanční správou o porušení rozpočtové kázně, anebo například se půjde i do soudního sporu prostě s Evropskou komisí, to jsou všechno varianty, které musí posoudit příslušný úředníci.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, dobře, tak budu vycházet z toho, že tady zatím nic není, že to byly nějaký podklady pro ministerstvo zemědělství a ty se tedy s nimi budou snažit nějak vypořádávat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tam je jiný princip, ano, tam je to dohadovací řízení, čili oni se sejdou a budou to, budou si to prostě vyříkávat.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak jo a kdyby náhodou se stalo to, co jsem tak jako naznačoval, že by Andrej Babiš z nějakého důvodu nechtěl už být předsedou vlády, vy byste to vzala?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Pane Soukupe, nic takového není na stole, já nemám ráda kdyby, my máme premiéra, máme dobrého premiéra, který vzešel z voleb. Dostal, dostal, já nevím jestli milion a a půl hlasů, dostalo hnutí ANO, on dostal nejvíc preferenčních hlasů, čili toto není na pořadu dne a já bych to nechtěla vůbec tyto spekulace nějak podporovat.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak dobře a vy a po, ne to já jsem nic jiného neočekával, já jsem jenom tak rýpnul to samozřejmě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Jasně chápu.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To samozřejmě chápu. Do příštích voleb budete kandidovat vy, protože vy jste ministryně financí, jste druhou nejoblíbenější političkou v zemi, tedy byste nejoblíbenější političkou a pokud tedy budou politici a političky dohromady, tak jste druhou nejúspěšnější z pohledu zájmů a sympatií veřejnosti, budete kandidovat do voleb, protože vy nejste poslankyně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Já nejsem poslankyně, to je pravda, já děkuju za to uznání, já si toho nesmírně vážím, ale já už jsem se myslím, že na téma i vyjadřovala. Pokud bych tu nabídku dostala, tak jí velmi vážně zvážím, protože jsem si uvědomila po těch dvou letech v politice, že je důležité mít mandát, že je důležité se opřít o mandát.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To jste řekla právě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

A vědět právě, že tu podporu máte, takže já pokud tu nabídku dostanu, tak jí velmi vážně uvážím.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, teda myslím si, že hnutí ANO by bylo šílené, pokud by vám tu nabídku nedalo, ale uvidíme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Uvidíme, je to ještě dlouho.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Jasně, je to rok a půl. Já nevím kandidátky se budou dělat možná ale už tak za půl roku ne nebo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Já si myslím, že ne, že to je ještě velmi brzo, tak máte, teď budou, letos budou krajské volby, takže teď si myslím, že všichni budou žít krajskými volbami, které jsou na podzim a já si myslím, že ty kandidáty se budou někdy dělat na přelomu roku 20, 21.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A vy jste také řekla, ano, že jste řekla, že mandát je velmi důležitý od voličů, on má svoji sílu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Přece jenom hlasy lidí mají svoji sílu. Teď jste vlastně závislá na rozhodnutí nebo vaše kariéra je závislá na rozhodnutí předsedy vlády, to je ovšem u každého ministra, ale pokud byste ministryně nebyla.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

To je vždycky.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak byste nebyla poslankyní a vy jste řekl také, že chcete politiku nebo vládní politiku spíše hospodářskou politiku, posunout více doprava, četl jsem to správně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano, ano, četl jste to správně.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A co by to mělo znamenat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Já, on už Andrej Babiš s nadsázkou říká, možná jste to někdy od něho hodně slyšel, že jsem taky nejpravicovější člen vlády. Ono to vlastně nese i ta pozice ministra financí, který se musí chovat hospodárně, musí zvažovat všechny pro a proti. Já nemám ráda moc to nálepkování doprava, doleva, i když je pravda, že jsem to použila ten termín, to jste správně citoval.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Google je všemocný.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Jasně, jasně a byl i pravdivý v tomto případě, já to přiznávám. Pro mě je to rozumná hospodářská politika, to znamená vemte si, že ekonomika byť šlape ještě velmi dobře, tak zpomaluje, jsme byli na nějakých 2 a půl procenta HDP. Příští rok odhadujeme 2 procenta, je to krásné číslo, jsem za to ráda, ale chce to prostě velmi promyšleně dělat hospodářskou politiku, to znamená investovat.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Mluvíte o výdajích, mluvíte, protože pokud hospodářská nebo tedy hospodářství slábne nebo zpomaluje svůj růst, tak to znamená snížení příjmu nebo zpomalení růstu příjmů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Daňové výběry jsou prostě nižší.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A vy tím chcete říci, že tím pádem i ty výdaje by měly být vyšší.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Víte.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tím narážíte samozřejmě na vaše spory.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Jak které.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Spory s ministryní práce a sociálních věcí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano jak které, myslím si, že rozhodně by se neměly škrtit výdaje do investic, protože to je motor ekonomiky, to znamená investovat. Infrastruktura, budování, já nevím nemocnic, budování dalších prostě důležitých objektů. Hlavně teda dopravní infrastruktura a samozřejmě měli bychom se velice rozumně chovat, co se týče sociálních výdajů, víte, že to je ten můj…

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Považujete za, jako já jsem nechtěl říct projídání, ale svým způsobem ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Já to slovo nemám ráda, protože já si myslím, že investice do lidí není projídání, to znamená to, že jsme investovali a navíc my jsme nejen, že jsme tím podpořili spotřebu, tím že jsme investovali do důchodců investovali jsme do platů, investovali jsme prostě do těchto věcí, čímž podporujete spotřebu. A navíc my jsme spláceli, vemte si učitelé nebo důchodci, to jsme spláceli staré dluhy, vždyť tam prostě byl obrovský deficit. Takže to ne já nepovažuju v žádném případě za projídání, ale myslím si, že tady je obrovské téma, já ho pořad opakuji, tak možná už, abych nenudila, ale obrovské téma té revize sociálních dávek, prostě my nemáme ten systém promyšlený. Máme ho…, je to nakumulováné prostě.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak on se, on lepil různě lepil vždycky když.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Přesně tak.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Vždycky, když nastal nějaký sociální problém, který někde vyhřeznul.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak se rychle zalepil novou dávku nebo úpravou té staré, ale máte pravdu, že se to takto kupilo, kupilo a nebyla vůle, tedy na to sahat, protože vždycky bylo před nějakými volbami, vždycky by se ukázaly nějaké.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Já rozhodně jsem názoru, že musí se stát postarat o sociálně slabé, prostě pokud opravdu nemohou, nemocné, my jsme zvedali i ten příspěvek na péči vlastně od poloviny loňského roku, takže to všechno ano, to dává smysl, ale pak je celá skupina lidí, která si myslím, že si můžeme připustit, že parazituje na tom systému.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

A ten prostě toto mi vadí a toto by se prostě mělo.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A vy tam cítíte odpor sociální demokracie, no protože ten resort je v gesci sociální demokracie, nemusíme to jen personifikovat ministryní Maláčovou, je to v gesci sociální demokracie, tak samozřejmě ten rezort je.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Rok je v gesci sociální demokracie.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ano, a to je jejich výkladní skříň, to tak je.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano, přesně, já bych neřekla slovo odpor, to možná by nebylo přesné ani spravedlivé. Ale nevidím tam žádný velký posun, takže to jsou věci, které mi prostě vadí. Problematika sociálních služeb, víte co jsme se kolem toho přeli a já sociální služby jsou velmi důležité, velmi důležité, musíme je podporovat, staráme se zase prostě o potřebné a závislé na této pomoci. Ale vemte si, když začala dotační politika v roce 2007, tak tam šlo něco málo přes 6 miliard. Dnes v roce 20 tam půjde asi přes 19 něco, skoro 19 a půl miliardy.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To je pravda.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

A já prostě nechci mít jistotu za prvé, jak se, které složky podílí na tom, na těchto, to znamená stát, kraje, dejme tomu ten, ten konečný, ten konečný zákazník a samozřejmě nebo klient, ať použiju pěkné slovo a samozřejmě chci vědět také to, jestli skutečně jdou peníze k těm potřebným, takže to jsou všechno věci, které mě trápí a není to málo peněz.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To je asi naprosto v pořádku, provést revizi tak, aby se vyplatilo pracovat, to je podle mého názoru jediné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Jediné správné heslo, ono se vyplatí pracovat a pokud si někdo samozřejmě se svojí pozicí, se svojí situací, s výživou svých dětí svými životními nároky neporadí a je to objektivní, no tak si zaslouží postoj, pomoc státu, ale je pravda, že jaksi to síto, ono se říká, že to má být nějaký síto nebo vy jste říkala trampolína, která má.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

To nevím, jestli jsem použila.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Která má jaksi odrazit ty lidi zpátky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Do normálního života.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Rozhodně je motivovat, motivovat k normálnímu životu. Komu jsme vděčí za příjmy, jsme vděční těm, kteří pracují a platí daně.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No jo, ale na druhou stranu vy říkáte, že ty investice jsou jako motor ekonomiky, to asi je v pořádku. Tady ty sociální dávky a zvyšování platů důchodů někteří novináři říkají, myslím, že to říkal pan Malecký, ale nejsem si jist, říkal, to je bezvadný nápad, natiskneme spoustu peněz, rozdáme to lidem a oni budou utrácet a tím podpoříme ekonomiku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

To ne samozřejmě, to byla určitě nadsázka.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To byla nadsázka, tak to, to jsme probrali a ty investice a vy jste teď přišli s tím Národním investičním plánem za 8 bilionů korun, já jsem se to tady ptal premiéra a zhruba 73 nebo 75 % jsou investice do dopravy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Já vím, ale ono to vypadá 8 miliard korun, 8 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Bilionů.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

8 bilion, 8 tisíc miliard korun, to je spousta peněz za 30 let, ale některé zlé jazyky tvrdí, že to není nic moc, protože za poslední 25 let v tehdejších cenách stát proinvestoval zhruba 6 bilionů korun a za příštích 30 let 8, vzhledem k těm cenám jaksi inflaci je méně, než se stalo v předchozích 25 letech a stejně jsou to věci, který bysme tak jako tak museli udělat, opravit silnice a tak, ne rozumíte tak jsem ďáblův advokát tak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Jasně já rozumím, já rozumím, ale co, co my jsme udělali, my jsme udělali to, že jsme prostě to hodili všechno do jednoho velkého seznamu, do jednoho velkého zásobníku a s tím může pracovat jakákoliv vláda, která přijde po nás, vždyť na tom není nic špatného, tam samozřejmě když, když sestavujete potom nějaký ten konkrétní rozpočet a vlastně sestavujete a dáváte peníze, protože mám za sebou už dva svoje rozpočty úplně kompletně celé připravené a jednám s těmi ministry, tak jsem třeba, když teda vezmu ministra dopravy Kremlíka, jednali jsme investicích, tak je důležité, aby ty stavby byly připravené. To znamená, že skutečně se bavíme vždycky jenom o stavbách, které mají stavební povolení EIU a všechny tyto náležitosti, to znamená je možné, jak se říká lidově začít kopat, ale na druhé straně je taky důležité, aby prostě na to byly kapacity, to znamená toto všechno je potřeba prostě zohlednit.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Kapacity jako peníze?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Kapacity jako stavební kapacity, protože to dneska také není jednoduché, vemte si, že máme 350 tisíc volných míst, ty firmy se potýkají, když objížděli jsme tehdy díky 12 krajů a bavili jsme se s těmi stavbaři na různých a já pokud mám čas, tak vyjíždím různě, tak oni vám řeknou, že dřív se přihlásilo x firem, dneska jsou rádi, když se přihlásí jedna, dvě.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Oba jsme, vy v politice a já poblíž té politiky strašně dlouho. A já si pamatuju takové nápady, že nám tedy dálnice budou stavět Číňani a takový věci. To všechno vždycky odnesl čas a teď tady máme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Já si myslím, že by, já nevím, jestli Číňani to teď v tuto chvíli nevím, ale vy mluvíte o takzvaných PPP projektech. A já si naopak myslím, že to je cesta, vemte si, že ty zdroje finanční.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Já se k tomu chci dostat, víte, paní ministryně, protože já jsem se do toho seznamu koukal, a to jsou s prominutím, nezlobte se na mě takové úsměvné věci, že postavíme 40 hokejových stadionů a budeme opravovat silnice první třídy a tak dále. Já nevím, opravdu na mě působí, že to jsou věci, které stejně v příštích 30 letech bysme museli dělat, aspoň valnou většinu, část, anebo bysme je nikdy nedělali jako 40 hokejových stadionů, nevím přesně, proč bysme potřebovali 40 nových hokejových stadionů, no ale to je jiná věc. Andrej Babiš na to říkal, že bych chtěl být Harry Potterem a mávnout proutkem, aby to všechno bylo hotové a měli bysme se jako ve Švýcarsku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tak to byla nadsázka.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Já vím ale.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

On řekl, kdybych byl Harry Potter a vlastně všechno to jsem přičaroval, tak bychom byli ve Švýcarsku.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To asi jo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Takže to byla nadsázka trošku.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Akorát jak to teda udělat, je nějaká cesta, kterou byste to dokázali udělat rychleji než za těch 30 let, zvlášť, když víme, že 75 % těch věcí, které tam jsou napsaný, jsou dopravní infrastruktura, na kterou už jako dotace z Evropské unie čerpat jako nebudeme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Pane redaktore, vemte si, že, vemte si s jakými problémy my se dnes a denně potýkáme, kolik je tady vlastně potenciálů možnosti zahájit stavby a pak vám, nejvíce s tím potýká ministr Kremlík, a pak vám do toho vstoupí neziskovka, a teď vám to zablokuje, teď to třeba leží u soudu, teď vlastně oni žádají o předběžné opatření, že tam třeba může dojít k nějakému, já nevím, ohrožení nějaké fauny nebo flory a tak dále. Já samozřejmě miluju životní prostředí, ale zase někdy to vnímám jako trošku tyranizování obyvatel, kteří tam čekají třeba řadu let na to, aby tam byla vybudována infrastruktura, dostali se do práce, dostali se prostě za rodinami tam, kam potřebují, takže toto všechno hraje roli a my jsme nikdy netvrdili, že ty peníze všechny dá stát, to je prostě absolutně imaginární, to musí být kombinace českých peněz, kombinace evropských peněz a i třeba těch PPP projektu, možná pro diváky to jsou, to je takový systém, kdy staví, když se zapojí soukromé peníze a stát to potom splácí anebo to třeba případně si pronajme, ale samozřejmě já říkám jako právníky, je velice důležité mít dobré smlouvy, aby potom stát nezjistil za pár let, že to prostor bylo velmi prodražené. No, neumíme je, máme jeden jediný v České republice.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No právě o těch PPP projektech se hovoří, už já nevím možná 25 let a zatím se poved jenom jeden, pokud vím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Což neznamená, že bychom se do toho neměli pustit.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No tak dobře no.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Zapojení toho soukromého kapitálu si myslím, že by mělo smysl. Samozřejmě u neprůstřelné smlouvy, na kterých musí dělat tým právníků tak, aby stát na tom neprodělal.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, nebudu nalhávat, že úplně velkým příznivcem toho Národního investičního plánu nejsem, tak jsem byl trochu rýpavý a kde asi úplně paví nebudu, je výsledek hospodaření nebo tedy výsledek státního rozpočtu roku 2019, že se vám to docela povedlo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Já si myslím, že ano, skončil lépe, než jsme si naplánovali. Skončil v deficitu 28 a půl miliardy, já bych chtěla připomenul, že to je 0,5 % HDP, takže, když vezmete, jak jsme extrémně investovali do právě do této dopravní infrastruktury, jak jsme masivně zvedli důchody, platy učitelů a tak dále, tak si myslím, že.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tady na rozdíl od mnoha kritizátorů musím říci, že hospodaření státu 2019 opravdu dopadlo excelentně podle mého názoru, přiznám se, že nejsem ani úplně příznivec té výtky, že jste si pomohli těmi 18 miliardami z privatizačního fondu, že, když jsem se díval na předchozí roky, tak oni si tím poměrně pečlivě pomáhaly úplně všechny vlády, to vy nejste úplně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Koho by to zajímalo, tak odkazuji na svoje sociální sítě, na Facebook, kde mám přímo graf od roku 93 a naprosto ta rétorika je zavádějící, protože my jsme naopak v tom dělali pořádek a řekli jsme, ať to všechno jde přes příjmy státního rozpočtu a nepomohli jsme si ničím, protože to bylo normálně klasicky schváleno. Jako součást rozpočtu na rok 19.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ano a všechny ty, všechny ty řeči a kritika možná očekávání, že Babišova ministryně to nezvládne, že ekonomika zpomalí a výběr daní se nepovede a tak dále, se ukázalo jako liché, protože jako ministryně financí jste uspěla, ten zákon skončil prostě dobře, tedy zákon o státním rozpočtu za rok 2019 a výsledek skončil dobře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

My jsme brali vlastně na daních o pojistném o 110 miliard více, za což samozřejmě děkujeme zaměstnancům, podnikatelům, firmám a myslím si, že jsme je přerozdělili tak, abychom podpořili spotřebu a podpořili vlastně investice a tím pádem ekonomiku, která přece jenom trochu zpomalila.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ten rok 2020, zase vás budu chválit myslíte, dopadne to?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Uvidíme.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ten rozpočtový schodek 40 miliard, ale sama jste říkala, že je ekonomika na to úplně jaksi růžově není.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

My odhadujeme růst 2 procenta na rok 2020, takže to zpomalení zase trošinku tam vidíme. Nicméně rok 21, i když říkám a je to teď v tuto chvíli věštění z křišťálové koule, ale vzhledem k tomu, že se všechny ty atributy, které měly vliv na spalování ekonomiky pomalu řeší, to znamená byly to vnější faktory, bylo to takové to odcházení a neodcházení Velké Británie, že jsme vlastně nevěděli nic a ono to potom zdržuje investice, protože ty firmy neví, jestli mají investovat, nemají investovat, teď snad víme, že by odešla k 31. lednu Velká Británie s dohodou, což je také velice důležité, pak si myslím, že se poměrně uklidnila taková ta obchodní válka mezi Spojenými státy americkými a Čínou, která má také vliv na automobilový průmysl, na Evropu, na Německo a samozřejmě nejzásadnější zpomalení ekonomiky v Německu, Německo se dostalo někde na 0,3 až 0,4 % růstu, tempa růstu HDP, což už teda není žádný dobrý výsledek a když přihlédnete k tomu, že 30 % obchodní výměny máme s Německem, tak samozřejmě to byly ty základní důvody ale.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak vy to posouváte, jako zpomalení posouváte těm vnějším vlivům, no tak je to logické, protože, kdybyste to posouvala k těm jaksi národohospodářským naším lokálním vlivům, no tak byste museli přiznat, že v národohospodářské politice je něco špatně, opravdu tam není nic špatně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tak jak my máme a máme to na stránkách ministerstva financí, každý si může naši makroekonomickou prognózu přečíst. Máme, děláme 4 ročně, posuzuje to nezávislý orgán nebo tým odborníků, výbor pro rozpočtové prognózy, tak ty důvody jsou skutečně vnější ty faktory a co se týče toho vnitřního… Já myslím, že ano, kdyby byly také musíme naopak na to poukázat.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Když jste u těch vnějších, tak letos nás čeká brexit, s tím se jako vypořádání?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Bude s dohodou, takže my jsme samozřejmě i loni se vypořádali s tím, kdyby byl náhodou ten tvrdý brexit, tak jsme tam odhadovali nějaké, ale bude s dohodou, takže prostě víceméně s tím tak…

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Teď máme tedy krizi na Blízkém východě, po událostech v Iráku a v Íránu, lze očekávat nějaký dopad na nás.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Zatím, zatím to nějakým způsobem nepredikujeme, uvidíme, sledujeme to samozřejmě, my budeme makroekonomickou prognózu někdy na jaře, takže samozřejmě budeme to sledovat, vývoj cen ropy a tak dále, jak to bude eskalovat.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ale víte, kam mířím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ale vím přesně.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Mířím k tomu nejbližšímu, což znamená cena benzínu a případně pokud by se ten konflikt rozhořel do větších rozměrů, no tak samozřejmě to může mít dopad širší.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Musíme ho sledovat, musíme ho samozřejmě sledovat.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A váš odhad?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tak já pořád doufám, že prostě svět nestojí o žádnou válku, že nestojí prostě o nějakou, nějakou další eskalaci, takže věřím tomu, že se to nějakým způsobem urovná.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Co nás tedy čeká ještě v roce 2020? Americké volby?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Americké volby, tak to je na konci roku, pokud se nemýlím.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Uvidíme, tam snad by dejme tomu dopad neměl být nějaký zásadní a uvidíme ten vývoj v Německu, já, my pořád predikujeme, ale říkám je to velmi brzo, že by v tom roce 21 by mohl být mírné oživení, ne nějaké dramatické 2,1 2,2 %, ale je to velmi velmi brzy.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, tak co čeká lidi, teď lidi s novými daňovými změnami a změnami v daňové soustavě a různých předpisech upravující vaší oblast, tedy tu fiskálním roce 2020, stravenky konec?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Stravenkový paušál.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Stravenkový paušál. Jak to vypadá, já jsem, já čtu vždycky ty hrůzostrašné prognózy, ale pak si tak říkám, no dobře, tak paní Schillerová zrušila ty stravenky, nahradila je stravenkovým paušálem.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Právě že nezrušila, pravě že nezrušila, já jsem se poučila ze všech chyb svých předchůdců, kteří se o to pokoušeli. Já nechci nikomu nic vnucovat, jestli někdo si chce nechat papírky, chce za ně platit prostě stravenkový firmám ty peníze, to není levné, za každou stravenku zaplatí 2 % ta firma, hospody, restaurace, kam se chodí stravovat tito lidé platící stravenkami, tak zaplatí a já jsem s řadou z nich mluvila 5-7 % stravenkovým firmám, je to spojeno s administrativou, ale co je nejdůležitější, pane Soukup, my tady máme asi 1 000 000 zaměstnanců, kteří nemají žádný z těchto benefitů a pro ty to děláme.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, já jsem jako přehnal, ale ten tlak na omezení byznysu těch stravenkových firem byl jaksi zřejmý. To, že oni se brání a jaksi píší různé články a podobně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

To je krásný byznys, který si rozdělilo nějakých 5 firem.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Na druhou stranu máte, přesně, je to 5 firem, je to několik miliard, které si prostě rozdělilo mezi sebou, na druhou stranu máte pravdu, že jsou sta tisíce lidí, kteří nic takového neměli.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Milion, milion.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Milion lidí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Kteří nedosáhnou ani na závodní stravování ani na stravenky.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, já vím, ale oni totiž, no právě a to je jako jednoznačně dobře, takže já se přiznám, že tenhle ten krok vlády nebo zcela zřejmý směr vlády, kam bude pokračovat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Zatím s tím přišlo hnutí ANO, my to budeme projednávat příští týden na koaliční radě. Ale jsme připraveni to prosadit, ono to má neskutečnou podporu.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Já jim, já předcházím událostem, protože já předpokládám, že to prosadíte, abychom lidem říkali, možná se uvidí a tak, já myslím, že to prosadíte.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Budeme se snažit.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ale to je krok správným směrem, to já si myslím, že je v pořádku. Ono totiž ty polední menu jsou velké politikum, oni existují různé servery a je taková ta magická hranice 100 korun za polední menu a všechno co směřuje k tomu, že by se polední menu zvyšovalo, nebo zdražovalo, si myslím, že je veliké politikum, možná jako dřív byla cena piva, tak teď si myslím, že je to cena poledního menu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Podle vyhlášky ono to může být až 123 s tím, že 2/3 vlastně platí zaměstnavatel, třetinu si doplácí zaměstnanec, když bychom vzali tu stokorunovou stravenku a my to zachováme úplně stejně, to znamená necháme tu cenu toho zaměstnavatele, on si to dá do výdajů, zaměstnanec to dostane v čistém, dostane to samozřejmě odděleno od mzdy, protože mzda je zdaněna a podléhá sociální, zdravotní, toto budou čisté peníze a takové ty argumenty, že nebude jíst. Když Český statistický úřad jasně říká, že vydá, občané vydají mnohem více za jídlo, než dostanou na stravenkách, a to že nebudou jíst občané, že nebudou svoji základní potřebu uspokojovat, když nebudou papírky, to je přeci nesmysl.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To je PR akce těch stravenkových firem, já jenom upozorňuju na to, že podle mě, která vláda dopustí, aby polední menu v průměru přestoupilo 130 korun, tak může zapomenout na volební úspěch, podle mě vy tímto směrem postupujete velmi sofistikovaně, je to milion lidí, kteří doposud stravenky neměli.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ty nemají nic, ty nemají žádný benefit, protože firma si to nemohla dovolit, aby tu administrativu dělala, aby platila těm stravenkovým firmám, to jsou celá řada těch malých, drobných firem a proč by těm lidem ty peníze nedali, samozřejmě, že my je nutit nebudeme, ale jako divila bych se tomu, kdyby za těchto podmínek ten benefit neposkytly a tím, že je taková velká podpora, jsem viděla Hospodářská komora dělala k tomu seminář a měla k tomu průzkum obrovské podpory. Mě samotnou ta podpora velmi v létě, když jsem s tím přišla s tím stravenkovým paušálem, velmi překvapila vlastně kromě odborových, odborového jednou svazu se všichni byli pro.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A opravdu tu díru, že milion lidí nemělo benefit na polední menu, nemělo žádnou podporu svého stravování, to vám neporadili marketingoví odborníci volební experti?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ne vůbec, ne vůbec, to jsou, to vzniklo skutečně na ministerstvu financí. S tím přišel víceméně expertní můj tým, my jsme probírali ty jednotlivé výjimky a benefity, tak prostě jsem.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak, jestli tomu nechtělo věřit. Já jsem si říkal, no to je přece díra. Na marketingovém volebním trhu rok a půl před volbami s tímhle přijít to je svým způsobem geniální, no ale tak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ještě je takové zajímavé číslo, s tím přišla teda jedna redaktorka z jednoho, jednoho média, že ona se dlouhodobě tím, tou problematikou zaobírá a má číslo, že zhruba za 150 000 000 stravenek propadne ročně, čili vlastně je to příjem těch stravenkových společností aniž by je někdo stihl utratit. Já sama si vzpomínám, když jsem byla úřednice, že každoročně mně propadlo celá řada stravenek, protože jsem neměla čas, třeba prostě na ten oběd jít.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak je to jako logický, že jo, čím více cenin nebo poukázek na zboží nebo, nebo služby vydáte, tím větší pravděpodobnost, že nejsou vybrány, máte a pokud jsou vybrány, máte zisk jenom ty 2 %. Pokud nejsou vybrány, no tak máte zisk 100 procent a to se vyplatí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ale já si říkám, komu to vadí prostě, vemte si, že nikomu ty stravenky nebereme, jestli někdo v tom našel zalíbení, tak ať si v tom provozuje dál, platí si to navíc, ale je to jakási alternativa a proč tady máme prostě živit ty firmy.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To jsem vás chválil.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Děkuji.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A teď ta důchodová reforma, já vím, že to není úplně atraktivní téma, ale zase dlouhodobá podfinancovanost důchodců je známá věc. Vy jste zase poměrně geniálně marketingově šli tomu naproti a sama říkáte, zvyšování důchodů, to není zvyšování výdajů státu, to je splácení starých dluhů, a to je zase.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Je to splácení starých dluhů, ale je to tak.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Marketingově velmi obratné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Je to tak.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Ale někteří ekonomové tedy a nejen ekonomové, ale i ta rozpočtová rada vlády a tak dále, upozorní na to, že ten důchodový systém je neudržitelný, že ten průběžné financování vzhledem ke stárnutí populace a tak dále, je neudržitelné, no jo, to se říkalo už 20 let, vznikly desítky různých důchodových komisí a tak dále, ale u vás nic nevzniklo. Jenom Komise na na nějaká spravedlivé důchody vznikla.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tak já bych především chtěla předeslat, že je to v gesci, ta příprava celé důchodové reformy je v gesci ministerstva práce sociálních věcí.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, ale ministryně, promiňte, že vám skočím do řeči, už toho nechám. Ministryně Maláčová říká, že žádná důchodová reforma není potřeba, že když budou stoupat platy, tak se bude na tom zdravotním a sociální pojištění odvádět víc a bohatě to stačí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Tak já bych to trošku chtěla korigovat, já jsem nikdy u tohoto výroku, že bych ho řekla, nebyla, nikdy jsem to neslyšela, já zprostředkované výroky nerada komentuje, protože znám některá média, že to dokáží pěkně.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Můžu jenom poznámku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

On mi to řekl, přesně tohle to řekl pan Středula, šéf Českomoravské konfederace odborových svazů a já jsem to takhle tady na tom, na té sedačce říkal paní ministryni Maláčové a ona s tím souhlasila, takže jsem jí k tomu trochu donutil, ale pravda je, že se nebránila takhle to bylo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Dobře, tak určitě je potřeba, nebudeme si říkat, že ne, já teď čekám na výsledky komise, protože snad příští týden bychom to měli mít jako jedno z témat koaliční rady, takže čekám vlastně na ty závěry, s čím komise přijde, my v tuto chvíli nemáme nějaký problém, proto je zásadní minimálně do roku 2030 možná i o chlup déle, než půjdu takhle silné ročníky sedmdesátých let, ty takzvané Husákovy děti do penze, tak ten systém udržitelným. My dokonce už teď druhý rok vybíráme na sociálním pojištění více, než vyplácíme, protože, ale to je samozřejmě, to je dáno hlavně tím, že extrémně rostly platy, protože samozřejmě tím, jak máme nejnižší nezaměstnanost v celé v Evropské unii, jak máme nedostatek pracovních sil, tak samozřejmě ty firmy vyšroubovávají platy, tím pádem vlastně nám sociální pojistné roste, protože to je součást vlastně podle toho se odvíjí jeho výše. Takže toto všechno v tuto chvíli je dobré, já skutečně si trvám na tom, to není žádný marketing, skutečně si trvám na tom, že to je splacení dluhu, vždyť se podívejte, kolik ti důchodci vlastně dostávali a těch 9 stovek, co se jim přidalo teď v průměru v 19, také je více jak 5 let těch předcházejících vlád, takže to je určitě v pořádku. My spíš musíme myslet na tu udržitelnost veřejných financí dál, a proto je potřeba důchodová reforma a zase buďme spravedliví, za 30 let tady nikdo nic nevymyslel, a proto já jsem i loni na jaře prosadila na vládě, abychom požádali, tehdy to vzniklo tak, že tady byl vlastně šéf OECD ještě u té první Babišovy vlády byli jsme tehdy na, na vládě na obědě a on navrhl, prostě říkal, tady je problém s těmi udržitelnými financi, nechcete s námi spolupracovat? Já jsem tady prosadila, ať požádáme OECD o analýzu toho našeho důchodového systému penzijního a vlastně přijetí jakýchsi opatření, protože jsem si říkala, že když 30 let žádná komise a jedno, jestli to je teď ta komise ministryně Maláčové nebo předchozí byly různé Potůčkovi nebo jaké a tak dále Bezděkovi…

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Těch bylo hodně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Těch bylo hodně, tak prostě, jestli se na to podívá tým expertů nezávislých, kteří nemají žádné vazby, žádnou prostě, žádnou tu senzitivitu v České republice. Prostě jsou absolutně nezávislý, podívají se prostě neutrálním očima objektivně, tak si myslím, že by tato vláda něco mohla mít k dispozici, oni poměrně rychle zareagovali, ta smlouva se podepsala někdy v říjnu loňského roku, v lednu by teď měli přijet i experti na různé diskuse a oni už si samozřejmě sbírají statistiky a někdy v červenci by měl být výsledek. Takže já si říkám, že prostě bude tady aspoň něco, ale uvidíme, čekám příští týden končí rada, takže čekám, s čím přijde, s čím přijde ta komise pro spravedlivé důchody, zatím žádné konkrétní údaje, čísla nemám k dispozici.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Tak já nepochybuju o tom, že téma důchodců vzhledem k blížícím se volbám pojmete jaksi silně a zodpovědně, protože to velké politikum je, taky mám trochu pochyby o tom, že by se stát zhroutil v příštích 15 letech nebo podobně, právě s ohledem na výdaje, na sociální dávky, včetně důchodů, to se asi nestane, ale podle mě je dobré o tom mluvit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Na to myslet, přesně tak a chystat se na to.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A být trochu prozíravý a ještě mně řekněte, kupní síla, to je taková věc, my si pořád jaksi hrajeme s tím, že nám rostou platy, že se máme bezvadně ono, když vás politiky člověk poslouchá, tak má pocit, že žije v ráji na zemi, ale upřímně řečeno, když srovnám kupní sílu v Česku a třeba v Německu nebo v Rakousku, tak je to pořád úplně někde jinde, zvlášť když třeba vemu, že nájmy už teď jsou i v té absolutní částce dražší než v Německu, když srovnám ceny potravin, tak už jsme na tom taky mnohde hůře než v tom Německu. Opravdu si myslíte, že to takový ráj na zemi nebo ty platy taky splácení starých dluhů nebo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Víte co, určitě je, protože my už jsme letos trošku pro ten rok 20, už jsme to lehce zbrzdili ten růst platů ve veřejném sektoru, přidali jsme učitelům samozřejmě to, co jsme se zavázali a pořád tam je to přidání, zrušili jsme tabulku číslo 1, kdy jsme přidali takovým těm skupinám, jako jsou školníci, kuchařky, kde skutečně ty platy byly, byly prostě otřesné.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

16 tisíc hrubého.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Otřesné platy, takže tam jsme to zrušili a tím pádem vlastně jsme je dostali hned okamžitě o nějaký 3 a půl procenta, plus k tomu těch 15 stovek, takže oni šli na nějakých 13, 14 % nárůst, což je v pořádku těm nejvíc nízkopříjmovým skupinám tím, že jsme letos přidávali ve svém sektoru 1500, kromě učitelů samozřejmě, těm jsme přidávali 19, 15 % a ve 20 10 %, tak my vlastně pomáháme hlavně těm nízkopříjmovým a zase, když se podíváte zpátky za vývoj, na ty poslední pravicové vlády, tam se snižovaly platy, tam se snižovaly platy ozbrojeným složkám, snižovaly se platy ve veřejně sektoru, 60 % máte vysokoškoláků, takže i to bylo splacení starých dluhů, to co jsme udělali v tom roce 19, to co chceme udělat v roce 20. A nemůžete ten sektor úplně zase prostě zlikvidovat, ty odborné složky, snad potřebujeme policii, potřebujeme celníky, potřebujeme vojáky, takže prostě musíme je zaplatit, jinak ti lidé nám budou odcházet, oni na trhu práce samozřejmě seženou práci, vezmou si výsluhu, odejdou, takže a bude destabilizovaná prostě bezpečnost této země, to samozřejmě udělat nechceme, to se tady stalo už v minulosti.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

A jo, a tak už ty průměrné platy ve veřejné sféře jsou vyšší než v té soukromé, ale já to nekritizuji.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Jsou několikátý rok asi o 2 tisíce korun jsou vyšší.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Jsou, jsou vyšší, ale já to nekritizuji, protože z mého pohledu mzdová úroveň a samozřejmě větší politikum je ta důchodová, já jsem tady na další politiku se stravenkami upozornil, ale mzdy jsou samozřejmě také politikum a skutečně já jsem tady upozornil na tu dramaticky rozdílnou kupní sílu obyvatelstva a proti tomu nic, na zvyšování platů nic špatného není, ono to má svoje národohospodářské pozitivní dopady, kde to ale pozitivní dopady mít asi nebude, bude inflace, tedy zdražování, ta vlna zdražování, která vás čeká teď, teď mluvím přesmyčkou k vlně zdražování, které nás čeká teď v tomto roce, a to mluvím o energiích, teplu, potravinách a tak dále, vodném stočném a tak, není to příliš?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Inflace se pohybovala někdy, někde kolem, někde kolem 2,5 2,7 %, což není zas až tak velké, ještě k té úrovni Evropské unie, jak jste mluvil, já mám takové 3 zajímavé čísla. Česká republika dosahuje, co se týče ekonomické úrovně, Evropské unie asi 85 %, co se týče cenové, tak je to nějakých 69 %, ale mzdové asi 43, 45 procent.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

To jo, ale, /souzvuk zvuků/ právě my si říkáme, mě to trošku jako rozčiluje, protože Andrej Babiš říká a my jsme na úrovni Portugalska, nad úrovní Portugalska, na úrovni Itálie a Španělska, ale jak se to vezme, HDP a podobné, podobné ukazatele možná ano, ale kupní síla, my jsme na úrovni části Řecka, části Řecka, severní části Portugalska a nejjižnější části Itálie, nikdo hůř na tom už není.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Já myslím, že to nebude tak zlé, pane Soukupe.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, vemu ty západoevropské státy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Ano, že to nebude tak zlé, že skutečně samozřejmě my tím, že jsme zvedli do určité míry platy, pořád jsem řekla 45 % průměru Evropské unie, co týče platová, co se týče platů, tak my tím taky podporujeme spotřebu a samozřejmě tato, toto všechno jsou otázky velice komplikované, které nás vedou i k tomu, že zatím nechce přijímat euro, to už jsme se dostali trošku někam jinam. To tam asi zabrušovat nebudeme, ale to všechno bych řekla, že hraje svoji roli.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

No, dobře, paní mistryně, já vám děkuju za rozhovor, já jsem se teď dozvěděl všechno, co jsem chtěl. Moc kritický jsem nebyl, ale přece jenom částečně ano k vašemu Národnímu investičnímu plánu, ale ke krokům státního rozpočtu, stravenek a tak dále, to je všechno v pořádku, si myslím, já vám děkuju.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR, místopředsedkyně vlády /ANO 2011/

Děkuju za pozvání a přeji hezký večer.