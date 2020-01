Německá průmyslová výroba má šanci na zlepšení (Ranní zpráva z finančního trhu)

Na finančním trhu dnes bude znát ústup rizikové averze ve vztahu ke konfliktu USA – Irán. Německý průmysl má šanci za listopad vzrůst, ale pokles továrních objednávek naladil očekávání pesimisticky. Nezaměstnanost v ČR za prosinec dle našich odhadů vzrostla kvůli nástupu zimy, pomalejší ekonomika se projeví později. Obchodní bilance v ČR vykáže přebytek, ale bude se v ní zrcadlit slabý průmysl.

Nezaměstnanost v ČR zatím táhne vzhůru především zima

Za oceánem dnes budou zveřejněny spíše druhořadá data a na finančním trhu bude zejména promlouvat ústup averze vůči riziku, když klesla pravděpodobnost eskalace válečného konfliktu mezi USA a Iránem. V USA získá pozornost projev centrálních bankéřů Fedu, konkrétně Bullarda a Williamse. Z hlediska nových dat dnes bude důležité zveřejnění vývoje německé průmyslové výroby za listopad. Čeká se její meziměsíční nárůst, ale včera publikovaný údaj o poklesu továrních objednávek optimismus nedodal. V každém případě zůstává meziroční údaj ve výrazném záporu. Měsíční údaje o vývoji objednávek a výroby se ale mohou výrazně lišit.

V ČR dnes bude zveřejněn vývoj nezaměstnanosti a zahraničního obchodu. Podíl nezaměstnanosti by měl vzrůst kvůli nástupu zimy. Trh práce zůstává silně utažený a teprve v dalších mísících by se zpomalení ekonomiky mohlo projevit i v mírném růstu míry nezaměstnanosti po odečtení sezónních vlivů. Obchodní bilance vykáže další slušný přebytek, nicméně zde už ke zlepšování nedochází. Slábnoucí průmysl se odráží ve slabším exportu. V následujících dnech bude zveřejněna další série dat z ČR. Ty by měly odhalit mimojiné další pokles průmyslu a další nárůst meziroční míry inflace. Pro bližší informace o měsíčních datech ČR viz zde http://bit.ly/2upmkff. Koruně prospívá úbytek rizikové averze a pomoci by mohly i další spekulace na růst sazeb ČNB s tím jak se nyní bude zvyšovat inflace. Naše prognóza nadále počítá se zhoršením vnějšího prostředí a oslabením koruny.

Napětí USA – Irán slábne

Americký dolar včera proti euru opět mírně posílil k 1,112 USD/EUR. Dolar posiloval, ačkoliv averze vůči riziku klesala a akciové trhy rostly. President Donald Trump včera tlumil obavy z dopadu předchozího nočního útoku Iránu na americké posádky i z další možné eskalace konfliktu. Cena ropy Brent se propadla pod 66USD/barel, když ještě ráno začínala nad 71 USD/barel. ADP report z trhu práce USA ukázal růst počtu zaměstnaných o 202 tisíc, když se čekalo 160 tisíc. Předchozí údaj byl navíc revidován vzhůru a celkově tak údaje pozitivně naladily na ostře sledovaná data z trhu práce, která budou zveřejněna v pátek. Index ekonomické důvěry v eurozóně v prosinci vzrostl desetinku nad odhady díky zlepšení v sektoru služeb. Ve složce průmyslu a obchodu došlo naopak ke zhoršení a zlepšení očekávané z důvodu nižších nejistot kolem brexitu se zde zatím nekonalo. Tovární objednávky v Německu v listopadu klesly pod odhady a naladil tak negativně na zítřejší zveřejnění dat z německé průmyslové výroby.

Středoevropské měny včera neměly jasný směr.