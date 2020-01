Na zimu teplé počasí: Sníh v nížinách nečekejte, teploty mohou stoupat až k 10 stupňům. Předpověď počasí na víkend.

V následujících dnech nás čeká poměrně teplé počasí, v noci se teploty budou držet kolem nuly, například v pátek přes den vystoupají až k 10 °C. Převážně by mělo být oblačno až zataženo. Po ránu se budou objevovat mlhy, které mohou být místy mrznoucí.

Déšť

Během včerejška a v noci na dnešek na celém území alespoň slabě zapršelo, 24hodinové úhrny srážek se na měřících stanicích pohybovaly většinou mezi 1 až 4 mm.

Pršet bude i dnes, na severu až do večera, na jihu jen ráno a dopoledne, oblačnost se protrhá až k večeru. Předpokládané úhrny srážek mezi 7 až 19 hod. ukazuje přiložená mapka (na severu kolem 8 mm). Zítra bude pršet až večer, přes den si alespoň na některých místech užijeme slunečné počasí. Druhá mapka ukazuje předpokládanou délku slunečního svitu pro zítřejší den

"Přes naše území bude ve čtvrtek od jihozápadu postupovat teplá fronta. V pátek bude postupovat přes naše území k východu studená fronta. Před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu, za ní chladný od severozápadu. Během soboty přejde přes střední Evropu k východu výběžek vysokého tlaku vzduchu a na naše území se postupně obnoví příliv teplého vzduchu od jihozápadu," informovali meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Počasí do konce týdne

Ve čtvrtek bude převážně zataženo, na většině našeho území by mělo slabě pršet. Zejména na Moravě mohou být srážky zpočátku mrznoucí. Po ránu se také mohou objevovat mlhy. Teploty přes den vystoupají k 5 až 9 °C, na Moravě a na východě Čech bude místy jen kolem 3 °C.

"Přes den se na Moravě se může při ojedinělých mrznoucích srážkách tvořit ledovka," upozorňuje ČHMÚ.

V pátek by mělo být převážně oblačno až polojasno, ráno se mohou místy objevovat mlhy nebo může být zataženo nízkou oblačností. Během dne by se mělo začít zatahovat, mělo by také začít slabě pršet. Později v polohách nad 1000 metrů bude sněžit. Teploty přes den stoupnou k 6 až 10 °C, na Moravě by pak mělo být kolem 2 až 6 °C.

Počasí o víkendu

I v sobotu by mělo být převážně oblačno až zataženo, místy by se měly objevovat přeháňky. V polohách nad 700 metrů pak budou srážky sněhové. Teploty se budou držet kolem 3 až 7 °C.

V neděli nás pak čeká ochlazení, v noci by mohlo být ojediněle i –6 °C, přes den pak bude kolem 2 až 6 °C. Přes den by mělo být převážně polojasno až skoro jasno. Postupně se mohou objevovat mrznoucí mlhy.