Rodičovský příspěvek vzrostl o 80 000: Co někteří rodiče získají navíc na vyšším rodičáku, ztratí na ostatních dávkách. Co radí úřady?

Do redakce TN.cz se ozvala matka samoživitelka, která navzdory nárůstu rodičovského příspěvku o 80 tisíc zažila studenou sprchu. Tvrdí totiž, že sice dostala od státu vyšší rodičák, zároveň ale přijde o sociální dávky. "Jsem matka samoživitelka na mateřské dovolené s velmi malými alimenty od otce a jsem zcela závislá na přídavcích od státu," napsala redakci Jana. T. Proto jí zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc (120 tisíc u vícerčat) pochopitelně udělalo velikou radost. Ta jí ovšem dlouho nevydržela. "Dnes (v úterý) jsem se dozvěděla o tom, že s touto změnou došlo také k velmi zásadní změně - a to, že se rodičovský příspěvek nově stal příjmem, který se zohledňuje při výpočtu dalších sociální dávek jako třeba příspěvku na bydlení. Tudíž to, co nám přidali na rodičáku, o to nám poníží při přepočítání ostatní dávky," zlobí se Jana T. a dodává, že informaci už si ověřila u ústeckého úřadu práce. "Myslím, že se hodně maminek ve špatné finanční situaci bude hodně divit," uzavírá Jana T. Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Barbary Hanousek Eckhardové ovšem nejde o žádnou novinku, systém takhle funguje dlouhodobě. "Je možné, že ta paní to vnímá jako novinku, ale faktem je, že zvýšení rodičovské je zkrátka příjem a je tedy možné, že kvůli tomu nyní nedosáhne na některé sociální dávky či jí budou sníženy," vysvětluje Hanousek Eckhardová. Podobně to podle ní funguje například i u důchodů - i penzisté mohou například přijít o podporu od státu, pokud se jim zvýší důchod a překročí určitou hranici.

"Paní ministryně Maláčová navrhuje zvýšení existenčního a životního minima. Pokud by prošlo, tak by se situace pro lidi v podobné situaci zlepšila," doplnila mluvčí s tím, že takový krok by zatížil státní rozpočet.

A co tedy mohou rodiče udělat, aby co nejdříve dosáhli na všechny státní příspěvky tak, jak je pobírali před zvýšením rodičáku?

"Pokud jde o rodiče, kteří chodili do práce, tak ti mají možnost si nastavit rychlost čerpání. Čím dřív rodičovský příspěvek vyčerpají, tím rychleji se vrátí do původní situace," radí mluvčí MPSV.

A všechny, kteří si nejsou jistí, zda se vyšší rodičovská nějak nedotkne i jejich rodinného rozpočtu, odkazuje na úřady práce, kde jim úředníci poradí.

Bohužel totiž neexistuje žádný univerzální vzorec, podle kterého by bylo možné zjistit, koho připraví vyšší rodičovská (či jiný příjem) o sociální dávky. "Každý případ je individuální, záleží na řadě faktorů," vysvětlila na dotaz TN.cz mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.