8. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie ve středu posilovaly, obavy z konfliktu s Íránem částečně ustoupily Americké akcie zpevnily díky poklesu obav z eskalace konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Akciové indexy S&P 500 a Nasdaq Composite se tak během dne vyšplhaly až na nová rekordní maxima. V závěru obchodování o část zisků přišly po zprávách o explozích v Bagdádu. Americký dolar rovněž posílil, podpořily ho příznivé údaje o vývoji trhu práce v USA.

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,56 % na 28 745,09 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,49 % na 3 253,05 bodu a technologický index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,67 % na 9 129,24 bodu. Index volatility VIX klesl o -2,47 % na 13,45 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o šest bazických bodů na 1,87 %. Ceny ropy klesly o zhruba 4 % a zlato zlevnilo o procento, od jednoho do tří procent odepsaly také nejsledovanější kryptoměny.

Teherán v noci na středu v odplatě za zabití íránského generála Kásema Sulejmáního zaútočil v Iráku na dvě základny, na nichž působí i američtí vojáci. Íránské zdroje tvrdily, že zahynulo osm desítek lidí, ale americký prezident Donald Trump uvedl, že nikdo z Američanů ani Iráčanů nepřišel o život. Naznačil rovněž, že USA by na tento íránský útok nemusely odpovědět vlastní vojenskou akcí.

"To, že máme tak skvělou armádu a vybavení, neznamená, že je musíme použít. Nechceme to použít. Síla Ameriky, a to jak vojenská, tak ekonomická, je nejlepším odstrašujícím prostředkem," uvedl Trump. Íránský ministr zahraničí Džavád Zaríf řekl, že noční útoky byly přiměřeným a oprávněným aktem sebeobrany. Zároveň ujistil, že Teherán neusiluje o eskalaci konfliktu nebo válku.

Japonský jen, který je považován za bezpečnou investici v období nejistoty, se v reakci na íránské raketové útoky na americké vojenské síly v Iráku vyšplhal až na tříměsíční maximum vůči dolaru. Později však kvůli poklesu obav z eskalace konfliktu o své zisky přišel a oslabil.

Kolem 22.00 SEČ vykazoval dolar vůči jenu nárůst o zhruba 0,7 % na 109,15 JPY. Krátce po prvních zprávách o íránských útocích přitom sestoupil až na 107,66 JPY, tedy nejníže za tři měsíce. Euro vůči dolaru ztrácelo téměř 0,4 % na 1,1110 USD.

Organizace ADP oznámila, že soukromí zaměstnavatelé v USA v prosinci vytvořili 202 000 pracovních míst. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali vznik pouze 160 000 pracovních míst.