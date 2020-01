Wall Street ani dnes neztratilo tempo, Tesla +4,9 %

Obchodování ve Spojených státech by šlo dnes rozdělit na dvě části a to před a po vystoupení amerického prezidenta Donalda J. Trumpa. Ještě před úvodem seance přišly data ke změně zaměstnanosti v soukromém sektoru v USA +202.000, tržní odhad činil +160.000. Další negativní zprávu zaznamenaly akcie Boeingu a to v návaznosti na nehodu jejich stroje v Iránu, při kterém zahynulo všech 176 lidí na palubě. Akcie zakončily o 1,7 % níže.

Poté přišel čas vystoupení prezidenta USA, které sice začalo o 20 minut později, avšak svět si mohl dnes podruhé poměrně výrazně oddechnout. Poprvé to bylo při zjištění, že žádný z vojáků na základnách v Iráku nepřišel o život a podruhé při výstupu Donalda Trumpa, který zatím nic neřekl k nějakým konkrétním vojenským krokům a akcím. Cílem bylo hlavně neeskalovat napětí na blízkém východě. Poměrně značná část byla věnována i odstoupení od jaderné dohody, obracení se ke svým významným spojencům z Evropy s cílem „nezískání“ jaderné zbraně pro Irán.

Poměrně výrazně se již šestým dnem dařilo akciím Tesly, ty si dnes připsaly +4,9 %. Díky této rally posunula svou tržní hodnotu na téměř 89 miliard dolarů, což z ní činní nejcennější americkou automobilku všech dob. Dříve držela rekord severoamerická automobilka Ford s hodnotou 80,81 miliard dolarů, konkrétněji k roku 1999. Akcie Fordu zakončil bez změny.

Výkonnostně vydařený den má za sebou finanční sektor, když si velké americké banky připsaly více jak jedno procento (BAC +1 %, Morgan Stanley +1,3 %). Dařilo se rovněž technologickému sektoru (Apple + 1,6 %, Netflix +2,6 %).

Ropa WTI zaznamenala pád o téměř 4 % v návaznosti na růst zásob v Cushingu (o 1,16 milionů barelů). Černému zlatu rovněž nepomohlo prozatimní uklidnění situace na blízkém východě. Po sedmi dnech také zlato našlo svůj strop. Cena drahého kovu se v Asijské části obchodování dostala na hranici 1610 USD za unci, avšak postupné uklidnění iránsko-amerického sporu znamenalo propad k úrovni 1558 USD za unci.

Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,57 % (28.745 b.), S&P 500 o 0,49 % (3.253 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,67 % (9.129 b.)