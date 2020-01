Růst irácké produkce ropy zneklidňuje investory

Počátkem roku 2020 se geopolitická rizika znovu projevila v plné síle. Obchodní válku mezi Čínou a USA vystřídala jako hlavní zdroj obav investorů studená válka Írán – USA. Nemyslíme si však, že situace na Středním východě způsobí růst inflace, jak se obávají medvědi na akciových trzích.

Poté, co Spojené státy zabily Solejmáního, se situace na Středním východě výrazně zhoršila. V důsledku amerického úderu odhlasoval irácký parlament nezávazné usnesení o vypovězení amerických vojáků ze země. V reakci na to prezident Trump pohrozil, že na Irák uvalí sankce, další podrobnosti však nesdělil. Na trzích se to projevilo okamžitě – cena ropy Brent znovu dosáhla 70 USD za barel, což odpovídá úrovni dosažené po útocích na ropná zřízení společnosti Aramco loni v létě.

Medvědi se již dlouho bojí, že by mohl nárůst inflace vést ke korekci akciového trhu a spouštěčem že může být právě ropa. Lze připustit, že rychle rostoucí cena ropy zpravidla předchází recesi. Za nás je tato varianta však málo pravděpodobná.

Trumpův tah na branku

Prezident Trump pravděpodobně ohledně sankcí proti Iráku blafuje. V roce prezidentských voleb by bylo politicky riskantní uvalit sankce na Irák, který je mezi zeměmi OPEC druhým největším výrobcem, s denní produkcí 4,7 milionu barelů. Globálně prostě neexistuje dostatečná kapacita, aby bylo možné mezeru způsobenou americkými sankcemi proti irácké ropné produkci nějak zaplnit. Vyšší ceny ropy by v konečném důsledku poškodily americké spotřebitele.

Z našeho pohledu je pozornost, kterou trhy aktuálně věnují cenám ropy, zcestná. Máme za to, že ekonomické škody související se studenou válkou mezi USA a Íránem způsobí spíš odveta ve formě kyberútoku nebo globální nejistota. Obojí však bude mít na globální ekonomiku spíše nepřímé dopady.

O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.