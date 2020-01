O2 CR (Koupit, 12m cíl 293 CZK) - Stabilní hospodaření, vysoká dividenda (Analýza společnosti)

Investiční příběh:

Hospodaření společnosti O2 Czech Republic by mělo být více méně stabilní, když slábnoucí segment pevných linek kompenzuje nárůst příjmů z mobilního sektoru v ČR a na Slovensku. Celkově v horizontu pěti let očekáváme prakticky stagnaci tržeb i ziskovosti. Pozitivně se na hospodaření budou podílet digitální televize a rozšiřující se služby v oblasti splátkového prodeje a pojištění. Investice společnosti budou směřovat především do dostavby vlastní sítě na Slovensku a velkou investiční položkou budou plánované aukce uvolněných frekvencí po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2. Vzhledem k nákladové ukázněnosti předpokládáme jen mírný nárůst provozních nákladů, což by mělo v konečném důsledku vést k EBITDA marži v rozmezí 30 – 31 %. Projektujeme vyšší finanční náklady (obsluhu dluhu) kvůli očekávanému růstu zadlužení. Očekáváme nadále velmi silnou tvorbu provozního cash flow. Předpokládáme také zvyšování zadlužování ke střednědobému cíli společnosti na úrovni 1,5x (čistý dluh / EBITDA). Tento krok vnímáme z pohledu optimalizace kapitálové struktury pozitivně.

Dividendová politika: V tomto roce (ze zisku roku minulého) očekáváme stejnou výši celkové dividendy na úrovni 21 CZK na akcii (zahrnuje rozdělení 4 CZK z emisního ážia). I v následujících letech předpokládáme, že by vyplacená dividenda společnosti O2 Czech Republic měla zůstat v absolutní výši stejná, což nabízí velmi atraktivní dividendový výnos (cca 9 %). O2 Czech Republic také nadále pokračuje ve zpětném odkupu svých akcií.

Cílová cena a doporučení: Na základě modelů diskontovaných toků hotovosti a dividend jsme odhadli fair value akcie na úrovni 290 CZK. Novou cílovou cenu jsme po úpravě o parametry atraktivity sektoru, společnosti a spekulativního potenciálu stanovili na 293 CZK za akcii (298 CZK v předchozí analýze). Po započtení výplaty akcionářům ve výši 21 CZK na akcii představuje investice celkový potenciální výnos přes 34 %, což v naší metodologii odpovídá doporučení Koupit. Akcie se v současné době obchoduje na P/E 2019 ve výši 13,5x, respektive P/E 2020 13,5x (medián konkurentů 12,3x, respektive 11,1x), EV/EBIT 2019 na 11,1x, EV/EBIT 2020 11,2x (medián 13,1x, respektive 12,5x) či dividendovém výnosu 9,0 % pro 2019 i 2020 (medián 5,5 % pro 2019, respektive 5,8 % pro rok 2020).

Hlavní rizika: