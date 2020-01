Eurozóna - předstihové ukazatele se sice zlepšují, ale tvrdá data zlepšení nepotvrzují

Ačkoliv předstihové indikátory již poukazují na ekonomické odražení ode dna, v datech z reálné ekonomiky oživení prozatím nepozorujeme. To potvrzují i dnes zveřejněné německé tovární objednávky za listopad, které si připsaly meziměsíční pokles o 1,3 %, meziročně po očištění o vliv pracovních dní pak klesly o 6,5 %. Trh přitom očekával mírný meziměsíční nárůst v řádu desetinek procenta. V Německu se tak nadále projevuje útlum v mezinárodním obchodu, který brzdí investiční aktivitu a způsobil propad v objednávkách kapitálového zboží. Poptávka po spotřebním zboží stagnovala. Objem nových objednávek přitom slouží jako předstihový ukazatel pro budoucí vývoj průmyslové výroby. Ačkoliv ostatní předstihové ukazatele zaznamenávají již nepatrné zlepšení, což se ve velkém propisuje i do očekávání trhu a například velmi silných kurzů měn včetně koruny, data z reálné ekonomiky prozatím na oživení nepoukazují, jak můžeme vidět právě na stavu nových objednávek v Německu. Zlepšení předstihových ukazatelů můžeme připsat na vrub opadnutí mnoha globálních nejistot (brexit, obchodní spory mezi USA a Čínou). I nadále se však zdá, že Německo stále není z nejhoršího venku a obavy o rozšíření ekonomické nákazy z průmyslu do zbytku ekonomiky stále nejsou zažehnány.

Finální odhad spotřebitelské důvěry v eurozóně za prosinec potvrdil hodnotu -8,1 bodu, což je nejméně od února 2017. Navzdory očekávání trhu se mírně snížila také důvěra v průmyslu a setrvává na velmi nízké úrovni -9,3 bodu. Naopak důvěra v sektoru služeb zaznamenala zlepšení o více než dva body na hodnotu 11,4, kde se naposledy pohybovala v červnu loňského roku. Celková ekonomická důvěra v eurozóně meziměsíčně vzrostla o dvě desetiny na 101,5 bodu, což je zhruba v souladu s očekáváním trhu. I nadále se tak pohybuje na velmi nízkých úrovních.





Autor: Eliška Jelínková, analytička





Editor: Vít Hradil, analytik







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.